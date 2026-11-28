Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал указ, которым ввел в действие еще октябрьское решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении защиты критической инфраструктуры. Среди прочего, документ предусматривает запрет для СМИ освещать последствия разрушений, сроки восстановления критической инфраструктуры и ход строительства защитных сооружений на них.

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Об этом говорится в указе главы государства №1151/2026. Указ вводит в действие решение СНБО от 23 октября "О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года".

Запрет для СМИ

В решении СНБО указано, что его целью является "усиление защиты и обороны объектов критической инфраструктуры". Шестым пунктом этого документа Кабмину поручено "принять безотлагательные меры по запрету освещения в средствах массовой информации последствий разрушений и сроков восстановления объектов критической инфраструктуры, а также этапов и состояния строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в частности, предусмотренных Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов".

Другие пункты указа предусматривают усиление физической защиты энергообъектов, развертывание дополнительных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также подготовку жилых домов к возможным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением.

Собственная ПВО

Также правительство должно пересмотреть приоритеты прикрытия таких объектов противовоздушной обороной и активизировать привлечение энергетических предприятий к созданию собственных групп ПВО.

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Минобороны совместно с Генштабом должны разработать план объектовой противовоздушной защиты энергетической инфраструктуры. Он будет предусматривать, в частности, определение ответственных за прикрытие объектов, уточнение потребностей в средствах ПВО и переговоры с международными партнерами о привлечении необходимого оборудования и финансирования.

Распределенная генерация

Напомним: еще два года назад правительство для достижения энергонезависимости и устойчивости энергетической системы поставило задачу начать развитие сети распределенной генерации. Создание такой сети предусматривает строительство и запуск большого количества небольших и локальных энергообъектов по всей стране.

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В вышеупомянутом решении СНБО обязывает правительство в течение двух месяцев проанализировать препятствия для развития распределенной генерации. Речь идет об упрощении подключения таких объектов к электросетям, прохождения экспертизы проектной документации и погашения задолженности перед производителями электроэнергии.

Отопительный сезон

Областные и Киевская городская военные администрации должны в течение месяца обеспечить выполнение первоочередных мер по подготовке к отопительному сезону 2026/27 года.

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В частности, речь идет о развитии маневренной и защищенной когенерации, увеличении количества средств резервного питания, подготовке жилых домов к возможным отключениям электроэнергии, а также ремонте электрических, тепловых и водопроводных сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины уже обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы возможных ограничений водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций, предоставив местным властям две недели на выполнение задач.