Внимательно посмотрите на этот кадр. На праздновании Хеллоуина в Белом доме к Трампу и Мелании подходят двое детей. Мальчик в форме советского танкиста, девочка в сарафане и кокошнике. Мелания обратила внимание на фуражку мальчика и коснулась ее, после чего американский лидер предложил детям шоколад, а эпизод попал в официальную трансляцию администрации.

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Я не обвиняю детей. Они вполне могут ничего не понимать. Но когнитивная война как раз и работает не через приказы, а через образы, и этот кадр – идеальный пример.

Первый механизм заключается в нормализации символа. Советский танк для украинцев, поляков, венгров или чехов – символ оккупации, Будапешта 1956 года и Праги 1968 года. А здесь он подается как милый детский костюм, рядом с тыквами и конфетами. Когда символ агрессии перестает пугать, следующий шаг – это "можем повторить".

Второй механизм – это одобрение через жест. Не было сказано ни слова, но кадр, где жена президента США нежно касается фуражки советского танкиста, а президент дает ему шоколадку, на эмоциональном уровне воспринимается как принятие. Пропаганде не нужны заявления, ей достаточно картинки.

Третий механизм – самый важный. Это усиление. Этот эпизод сразу подхватили российские медиа. От "Ведомостей" до региональных сайтов вышли статьи с заголовками вроде "Советский танкист прибыл в Белый дом к Трампу".

Для российского зрителя это сигнал, что Америка "своя", что Запад устал, что Трамп симпатизирует. Для украинца это очередной удар по доверию к союзнику.

И четвертый механизм – это защищенность от критики. Вы не можете публично атаковать ребенка, потому что сразу будете выглядеть чудовищем. Дети – идеальный носитель для послания именно потому, что их невозможно задеть в ответ.

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Самое циничное в этой истории то, что это произошло на той же неделе, когда российский дрон убил 13 человек на перроне в Днепре и двух девочек в центре Чернигова. Пока в Украине считают погибших, в Москве тиражируют картинку, где советский танкист получает конфеты в Белом доме.

Когнитивная война ведется не за территории, а за ассоциации в нашей голове. И мы, к сожалению, пока в ней в очередной раз проиграли россиянам.

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