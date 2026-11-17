Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что нужно готовиться к продолжению войны России против Украины. Он подчеркнул, что Киеву необходимо финансирование программы PURL, в рамках которой украинские войска обеспечивают американским вооружением, при этом основную ответственность за это должна взять на себя Европа.

Видео дня

Об этом Колби сказал во вторник, 17 ноября, во время 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, непрерывные поставки критически важных боеприпасов необходимы Силам обороны Украины, чтобы удерживать фронт и "не допустить российских территориальных завоеваний в течение зимних месяцев".

"Европа может и должна взять на себя ведущую роль в обеспечении собственной конвенциональной обороны и основную ответственность за оборону Украины. Это уже произошло", – заявил Колби.

В то же время представитель Пентагона заверил, что США и впредь будут содействовать закупке высокотехнологичного вооружения для Украины в рамках программы JUMPSTART.

Колби также приветствовал решение Европейского Союза выделить значительные средства на приобретение американского оружия, в частности первую закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot за счет финансирования европейских партнеров.

РЕКЛАМА

Об ударах Украины по РФ

Заместитель главы Пентагона раскритиковал украинские атаки вглубь России, упомянув, в частности, удары по логистическим центрам Wildberries. По его словам, от таких обстрелов страдает гражданское население РФ, но они не приближают мир и могут усиливать готовность Кремля и российского общества к эскалации.

"Наша оценка заключается в том, что такие удары не были эффективны для приближения конца войны и не способствуют сдерживанию российского продвижения на фронте", – сказал Колби.

Главные истории дня

В то же время он отметил, что удары по объектам российской военной машины могут помочь замедлить российские войска. В Пентагоне также поддержали удары средней дальности с помощью беспилотников для разрушения российской логистики и недопущения продвижения противника.

"Мы считаем, что сосредоточение нашей поддержки на фронте и связанных с ним ударах средней дальности – это самый эффективный способ обеспечить оборону Украины и таким образом создать условия для завершения войны", – заявил заместитель министра обороны США.

Как сообщал OBOZ.UA, процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для системы ПВО Patriot до сих пор остается заблокированным в министерстве обороны США. Документы уже есть, но они остаются без движения на столе у одного из заместителей министра обороны США.