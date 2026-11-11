Украина исчезла из повестки возможного саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина: СМИ раскрыли подробности

Война России против Украины фактически оказалась вне повестки возможной встречи президента Дональда Трампа, диктатора РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, которая может состояться 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Вместо этого основное внимание при подготовке переговоров уделяют ядерной безопасности и ограничению использования искусственного интеллекта в военных системах.

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Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки саммита. По их данным, представители Китая, США и России уже несколько недель согласовывают формат встречи и вопросы, которые могут вынести на обсуждение на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам одного из собеседников издания, Пекин предпочел бы, чтобы Украину обсуждали непосредственно Вашингтон и Москва, а проблемы Корейского полуострова – США и Северная Корея.

Рабочие группы трех стран сосредоточились на использовании искусственного интеллекта в критически важных системах вооружений. Также они рассматривали возможность принятия совместного заявления о недопустимости ядерной войны.

США настаивают на переговорах о трехстороннем контроле над ядерными вооружениями. Китай, однако, давно выступает против такой инициативы, объясняя это тем, что его ядерный арсенал значительно меньше американского и российского. Вместо этого Пекин предлагает обсудить вопрос прозрачности в ядерной сфере. Это могло бы стать менее обязывающей альтернативой полноценным переговорам о стратегической стабильности.

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Еще одной возможной договоренностью может стать сохранение контроля человека над ядерным оружием и системами управления ядерными силами. Такую перспективу обозначила эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хизер Уильямс.

По мнению Уильямс, проще всего лидерам будет договориться о предварительном информировании других стран о ракетных запусках. В июле Китай подвергся критике из-за испытания ракеты с атомной подводной лодки, о котором заранее не сообщил другим государствам.

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В то же время Россия осторожнее Китая относится к заключению официальных соглашений, которые ограничивали бы использование искусственного интеллекта в системах управления ядерными силами. Как отмечает SCMP, Москва публично не поддержала общую позицию Вашингтона и Пекина о сохранении контроля человека над применением ядерного оружия.

Среди других вопросов, по которым лидеры могут договориться, – запрет кибератак на системы управления ядерными силами, в частности с применением искусственного интеллекта.

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Отдельно на встрече могут поднять вопрос Ирана. По оценке Уильямс, Трамп может добиваться совместного заявления о недопустимости получения Тегераном ядерного оружия.

В то же время каждый из трех лидеров преследует собственные цели, отмечают собеседники SCMP. Для Путина саммит – это возможность вновь представить Россию как одну из ведущих мировых держав, несмотря на ее изоляцию Западом. Трамп, по словам одного из источников издания, стремится прежде всего закрепить за собой репутацию лидера, которому удалось обеспечить мир в ядерной сфере.

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Пекин же стремится усилить позиции Китая в мировой дипломатии и сделать саммит важной частью дипломатического наследия Си Цзиньпина.

Однако окончательной договоренности о проведении встречи до сих пор нет. Один из собеседников SCMP охарактеризовал подготовку к ней как медленную.

Что известно о подготовке саммита

Ранее Китай впервые официально подтвердил, что ведет переговоры о возможной трехсторонней встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Пекин поддерживает контакты с соответствующими сторонами по поводу встречи лидеров трех государств, однако окончательных договоренностей пока нет.

Сам Трамп также заявлял, что рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином во время саммита АТЭС в Шэньчжэне. Среди тем, которые могут затронуть во время переговоров, американский президент назвал денуклеаризацию и прекращение войны в Иране. Будущий разговор с лидерами России и Китая он назвал интересным.