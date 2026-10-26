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Украина завершила свою часть: Зеленский призвал партнеров ускорить работу над противобаллистической системой Freyja

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Украина завершила свою часть: Зеленский призвал партнеров ускорить работу над противобаллистической системой Freyja
Украинская ракета-перехватчик FP-7.x компании Fire Point. Источник: X/Denys Shtilierman

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина завершила выполнение своей части работ в рамках совместного европейского проекта по созданию антибаллистической ракетной системы Freyja. Он призвал десять государств-партнеров ускорить работу, чтобы коалиция могла как можно скорее начать испытания системы перехвата.

Об этом 26 октября сообщили на странице украинской компании в сфере оборонных технологий Fire Point в соцсети Х. Она выступает главным системным архитектором и интегратором системы Freyja.

Там опубликовали макет ракеты-перехватчика FP-7.x – именно за ее разработку отвечала Fire Point. Также украинская компания создала мобильный пусковой комплекс.

Украина завершила свою часть: Зеленский призвал партнеров ускорить работу над противобаллистической системой Freyja

Антибаллистика Freyja. Источник: X/Fire Point

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Тем временем партнеры отвечают за радар обнаружения, радар подсветки, командный модуль и систему интеграции.

Напомним: 13 июля в Париже Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания подписали декларацию о создании Интегрированной антибаллистической коалиции. Ее флагманский проект – противобаллистическая система Freyja.

Украина завершила свою часть: Зеленский призвал партнеров ускорить работу над противобаллистической системой Freyja

Скриншот публикации Fire Point в Х

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает запустить европейскую антибаллистическую систему до конца 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, разработка системы для перехвата баллистических ракет Freyja продолжается, работа ведется ускоренными темпами в рамках коалиции из 10 государств. Ее первое боевое испытание запланировано на середину 2027 года.

Цель коалиции – построить антибаллистический щит, который работает немного иначе, чем система Patriot. Об этом заявила генеральный директор оборонной компании FirePoint Ирина Терех.

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