Украина ввела новый пакет санкций против России: кто в него попал

Украина 11 октября применила новые санкции против России. В списки попали субъекты, причастные к производству баллистики, способствующие обходу действующих санкций и действующие в интересах РФ на временно оккупированных территориях нашей страны.

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Соответствующие указы (№ 1035, № 1036 и № 1037/2026) подписал президент Владимир Зеленский, тем самым введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Против кого будут действовать новые экономические ограничения

В первый санкционный список вошли 70 россиян. Все они причастны к производству баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон", которыми Россия наносит массированные удары по Украине.

Только за эту неделю государство-агрессор убило 153 и ранило 723 человека в Украине. Разрушены и повреждены жилые дома, предприятия, медицинские учреждения, школы, детские сады, университеты, объекты энергетики. Для этих террористических ударов РФ применила около 1450 авиабомб, более 1640 дронов и 75 ракет различных типов, в том числе баллистику.

"В ответ на эти постоянные атаки Украина применяет не только "далекобойные санкции", но и санкции против ключевых сотрудников предприятий российского ОПК и химической отрасли, участвующих в организации непрерывного промышленного цикла для производствв баллистики", – отметила пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о работниках Воткинского завода, Института машиностроения имени В. В. Бахирева, предприятий "Радар ММС", "Гранит-Электрон", "Анозит", "Авиатек", "Метафракс Кемикалс", "Алтай", "Невинномысский Азот", "Азот", заводов "Салют", "Стрела", "ВНИИР-Прогресс", "Машиностроитель", "Авангард", имени Свердлова и имени Морозова, Воскресенского агрегатного завода, а также научно-исследовательских институтов "Полюс" и "Субмикрон".

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Вышеуказанные предприятия и организации уже находятся под санкциями Украины и (частично) США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии.

"Теперь наша страна будет работать с партнерами не только над полной синхронизацией санкций против этих объектов российского ОПК и химической отрасли, но и против их ключевых сотрудников", – пояснили в ОП.

Другим указом санкции накладываются на 28 физических и 27 юридических лиц, которые помогают врагу обходить экономические ограничения.

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Среди них компании-операторы криптобирж, сервисы обмена криптовалют, их руководители и владельцы. Также в списках фигурирует руководство компаний, входящих в теневую банковскую сеть A7 (они публично предлагают инструменты обхода финансовых санкций).

Отметим, что ранее санкции против сети А7 ввели Соединенные Штаты Америки.

Еще одним решением санкции применены в отношении 10 физических и 21 юридического лица, а также двух морских судов, которые являются пособниками Российской Федерации и действуют в интересах агрессора на ВОТ Украины.

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Они финансируют неспровоцированную и агрессивную войну против Украины, разворовывают украинские природные ресурсы и распространяют враждебную пропаганду. Это, в частности, коллаборанты, которые служат захватчикам и помогают Кремлю. Среди них также предприятия, предоставляющие услуги интернета и телевидения, осуществляющие геологическую разведку, производящие электронику и металлическую продукцию на ВОТ.

Как писал OBOZ.UA, недавно Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 20 судах российского "теневого флота". Они задействованы в экспорте нефтегазовых ресурсов РФ вопреки международным санкциям.