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Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности
Министерство внутренних дел Украины укрепляет сотрудничество с коллегами из ФРГ. Источник: пресс-служба МВД

4 октября, в день визита в Украину федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, совместно с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Украине Борисом Руге была подписана Совместная декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере противодействия беспилотным системам между министерствами внутренних дел Украины и Германии.

Об этом министр внутренних дел Украины Иван Выгивский сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Эта декларация направлена на развитие сотрудничества, в частности в контексте защиты объектов критической инфраструктуры. Специалисты наших ведомств войдут в состав совместной группы для обмена опытом и информацией, а также реализации соответствующих проектов", – отметил глава ведомства.

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Подписание состоялось в Киеве. Источник: пресс-служба МВД

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Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Германия и Украина будут совместно развивать противодействие БПЛА. Источник: пресс-служба МВД

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Подписание декларации. Источник: пресс-служба МВД

По словам Выгивского, есть и другие результаты достигнутых договоренностей. Национальная гвардия Украины заключила контракт на поставку дронов и наземных станций, а ГСЧС Украины подписала меморандум с немецкой компанией Alpha Robotics Germany о сотрудничестве в сфере роботизированных систем пожаротушения и спасательных работ.

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Кадры с заседания. Источник: пресс-служба МВД

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Киев посетили представители Берлина. Источник: пресс-служба МВД

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

4 октября состоялось подписание Совместной декларации. Источник: пресс-служба МВД

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Министр Иван Выгивский встретился с немецкой делегацией. Источник: пресс-служба МВД

"Благодарим Федеральное правительство Германии и компании-партнеры за постоянную поддержку Украины в борьбе против российского агрессора.

Утром президент Украины Владимир Зеленский и немецкая делегация посетили разрушенное в результате обстрела здание Национальной академии наук. Вместе с председателем ГСЧС Украины Андреем Даником мы рассказали о ликвидации последствий этой атаки и о ежедневном реагировании наших подразделений на российский террор", – подытожил Иван Выговский.

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Иностранным чиновникам показали разрушенное здание Национальной академии наук. Источник: пресс-служба МВД

Украина и Германия подписали декларацию о сотрудничестве между МВД в сфере противодействия дронам: Выговский раскрыл подробности

Здание Национальной академии наук Украины после вражеской атаки. Источник: пресс-служба МВД

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