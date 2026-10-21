Украина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробности

На переговорах в Норвегии украинская сторона представила "новые предложения по прекращению войны". Представители США назвали диалог с президентом Владимиром Зеленским "конструктивным", а американский посланник Стив Виткофф направился на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным, имея при себе скоординированный подход и обновленный план урегулирования.

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Переговоры в Осло позволили добиться "значительного прогресса". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Продвижение к миру и соглашению

Помимо американской и украинской делегаций в переговорах приняли участие лидеры Норвегии и Финляндии, представители стран Европы и НАТО. Консультации охватили основные составляющие всеобъемлющей мирной программы.

В частности, участники обсудили гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул необходимость механизмов, аналогичных "статье 5" НАТО о коллективной обороне. Также стороны затронули вопрос послевоенного экономического плана, который коснется восстановления инфраструктуры и финансовой поддержки Украины.

Кроме того, участники переговоров обсудили европейскую архитектуру безопасности для формирования устойчивого формата сосуществования в регионе.

По словам источника, задача Уткоффа на встрече в России – "создать путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам". Украина также подтвердила надежду на проведение прямой трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России для разрешения ключевых вопросов.

Позиция участников и давление со стороны США

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стоере назвал диалог в Осло продуктивным, а президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что "мирный процесс снова в нужном направлении".

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В то же время переговоры проходят на фоне активных призывов президента США Дональда Трампа к скорейшему завершению войны. Трамп заявив, что "Украина должна хотеть урегулировать эту войну", указав на масштаб ресурсов Москвы и захваченные территории. Тем не менее, достигнутые в Осло договоренности и предложенные Киевом инициативы стали основой для нового раунда челночной дипломатии между США и РФ.

Напомним, 21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные истории дня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о текущих отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, предложенных Вашингтону компромиссах и тревожных действиях со стороны американских партнеров. По словам главы государства, давление на Киев перешло из формата предупреждений в плоскость реальных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль активно настаивает на проведении трехстороннего саммита с участием США, России и Китая. Таким образом Москва пытается позиционировать себя как равноправного международного субъекта