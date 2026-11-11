Украина отклонила предложение США об изменении границ на Донбассе – The Telegraph

Украина отвергла новое предложение США по территориальному урегулированию войны, которое предусматривало фактическое закрепление контроля России над всей линией фронта на Донбассе. Представители Киева подчеркнули, что не соглашались ни на какие территориальные уступки Москве.

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И также не будут признавать их ни де-факто, ни де-юре. Об этом сообщает The Telegraph.

Американские представители Дональда Трампа предложили вариант территориального компромисса, который должен был помочь разблокировать мирные переговоры между Украиной и Россией. Речь шла о том, чтобы Москва получила полный контроль над нынешней линией фронта в Донецкой и Луганской областях, а Украина при этом формально не передавала бы города, которые остаются под ее контролем.

Однако украинская сторона отвергла такой подход. Источник издания подчеркнул, что украинская делегация не обсуждала вопрос уступок территориями, которые оккупировала Россия.

"Украина никогда не признает этого – ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров", – заявил собеседник издания.

Главным препятствием для достижения договоренностей остаются требования Кремля передать около 2000 квадратных миль территории в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о районах, которые российская армия не смогла захватить военным путем.

Накануне переговоров в Абу-Даби президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны Украина будет иметь "другую форму". Американские чиновники также намекали, что Киев якобы демонстрировал готовность к определенной гибкости в территориальном вопросе.

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После девятимесячного перерыва Украина и Россия 10 ноября возобновили прямые переговоры при посредничестве США. Встречи в столице Объединенных Арабских Эмиратов организовывали спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Поскольку у сторон не было достаточного пространства для компромисса по территориям, американские переговорщики сосредоточились на будущих гарантиях безопасности для Украины. В частности, обсуждались механизмы, которые могли бы предотвратить повторное нападение России в случае достижения прекращения огня.

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По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и содержательными. Участники также обсудили гуманитарные вопросы, в частности возможность освобождения военнопленных, которая остается одним из приоритетов Киева.

К переговорному процессу на начальном этапе присоединились представители европейских стран, НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета. В то же время российская сторона выступила против их непосредственного участия, поэтому европейские делегаты покинули помещение перед началом трехсторонней встречи.

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В совместном заявлении США, европейских стран и Украины подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, ее право самостоятельно принимать решения и предусматривать надежные гарантии безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 ноября начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, ОАЭ. Стороны обсудят возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море.