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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

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Новости политики / Мнения
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Украина в состоянии покупать США не хуже, чем это пытается делать Россия

Украина в состоянии покупать США не хуже, чем это пытается делать Россия
Флаги США и Украины. Иллюстративное фото. Источник: Из открытых источников

Валерий Залужный справедливо указывает на то, что война в Украине продолжается именно "вследствие слабости Западного мира и его системы безопасности".

Далее текст на языке оригинала.

Він зауважує, що йдеться про систему, "яка досі побудована на доктрині Другої світової війни, доповнену дорогою високоточною зброєю".

Пряма мова:

"Заходу треба вийти із зони комфорту в реальність війни 2026 року та позбутися ілюзій, ніби застарілі гарантії та доктрини зможуть насправді захистити його і його дітей".

Але ж, додаю я вже від себе, якщо гарантії Заходові – мабуть, Штатів Європі, включаючи славнозвісну "статтю 5", – не врятують Захід в його європейській частині,

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то як може Європа щось реальне гарантувати Україні щодо її безпеки?

Тож, якими б не були за Трампа Сполучені Штати, а домовлятись треба в першу чергу з ними:

і щодо безпекових гарантій Україні,

і взагалі щодо умов миру – причому таким чином, щоб це все й Америці було б цікаво.

Нагадаю в цьому зв’язку те, про що вже казав:

Україна зможе продуктивно вести перемовини навіть із Трампом, запропонувавши йому, наприклад, участь своїх військових в тих конфліктах, де це стратегічно вигідно США,

приміром – у захисті їхнього кордону з Мексикою (й, звісно, зовсім не тільки там),

адже це те, чим держава наша дійсно здатна з ними розраховуватись,

залучаючи для цього на суто добровільних контрактних засадах досвідчених і загартованих фахівців у своїй справі.

Тобто Сполучені Штати зберігатимуть Україну, а Україна – американських солдатів від безпосередньої участі в бойових діях,

однак вже після закінчення війни з РФ.

Росія купує Штати економічно, Україна має їх купувати взаємністю захисту.

Незалежно від перманентного процесу американських виборів.

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