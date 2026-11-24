Республиканцы в Конгрессе блокируют назначения Трампа в Пентагоне. Но это не бунт против президента.

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В Конгрессе обостряется конфликт с Пентагоном вокруг оборонной политики администрации Дональда Трампа. Вижу, что украинские эксперты пишут о конфликте президента с собственной партией. Но в центре истории – не Трамп, а Элбридж Колби – известный украинцам заместитель министра обороны США по вопросам политики, который все больше раздражает республиканцев в Конгрессе.

Это тот самый чиновник Пентагона, который на прошлой неделе критиковал украинские удары по Керченскому мосту, а ранее призывал страны Балтии сдержаннее говорить о России, предостерегая от того, чтобы "дразнить" Москву.

Что происходит?

Сенат блокирует назначение двух ключевых соратников Колби на высокие должности в Пентагоне. Александер Велез-Грин участвовал в пересмотре американского военного присутствия в Европе, а Остин Дамер – в разработке стратегических документов. Пока их кандидатуры зависли в Сенате, оба продолжают работать на руководящих должностях в Пентагоне.

Их номинировали еще более года назад, но, несмотря на активное лоббирование администрации, у обоих недостаточно поддержки для утверждения. Демократы, которые получат контроль над Сенатом в январе, также не поддерживают их кандидатуры. СМИ пишут, что обеспокоенность по поводу этих двух чиновников в частных беседах с законодателями выражают даже представители стран Балтии.

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Кроме того, армия США уже несколько месяцев остается без утвержденного Сенатом министра после отставки Дэна Дрисколла, который хорошо разбирался в войне России против Украины и неоднократно конфликтовал с Питом Хегсетом.

Как возник конфликт?

Элбридж Колби формирует оборонную политику США, в которой приоритетом является китайская угроза, а американские ресурсы и обязательства в других регионах, в частности в Европе, должны быть ограничены. Именно этот подход все больше вступает в противоречие с позицией части республиканцев в Конгрессе.

Главные истории дня

Первый серьезный конфликт разгорелся прошлой осенью, когда Пентагон объявил о сокращении американского военного присутствия в Румынии, в частности о выводе бригады, которая усиливала восточный фланг НАТО после полномасштабного вторжения России.

Председатель Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс узнал о планах администрации, несмотря на то, что Конгресс требовал предварительных консультаций по поводу масштабных перемещений войск. Роджерс прямо спросил Колби, планируется ли сокращение американского присутствия. По словам конгрессмена, Колби ответил, что не знает о таких планах. Однако уже через 2 недели Пентагон объявил о выводе бригады. Роджерс обвинил Колби во лжи. Но, по словам чиновника, на момент встречи окончательного решения еще не было.

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Украина стала одним из ключевых моментов, после которых доверие к Колби начало рушиться.

Офис Колби давно рекомендовал прекратить военную помощь Украине и странам Балтии. И именно внезапная приостановка военной помощи Украине прошлым летом стала для многих законодателей моментом, после которого они утратили доверие к политическому департаменту Пентагона.

Теперь конфликт перешел на кадровый уровень.

В ноябре слушания кандидатов Колби в Комитете Сената по вооруженным силам фактически превратились в публичное выражение недовольства работой Колби.

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Сенатор-республиканец Ден Салливан прямо заявил, что Колби – один из самых труднодоступных высокопоставленных чиновников администрации.

Интересно, что часть республиканцев обосновывает блокирование кандидатур Колби именно лояльностью Трампу. Сенатор Рик Скотт, например, не поддерживает кандидатуры его заместителей, заявляя: "Я не буду голосовать за людей, которые не поддерживают повестку президента".

Поэтому этот конфликт – не бунт республиканцев против собственного президента. Это борьба внутри партии за то, как именно должна выглядеть американская внешняя политика в эпоху Трампа. И Украина, НАТО и американское военное присутствие в Европе стали одним из главных фронтов этой борьбы.

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Есть у законодателей вопросы и к оборонному бюджету. Белый дом и Пентагон просят $1,5 триллиона на оборону – один из крупнейших бюджетов в истории США. В то же время Пентагон пересматривает и сокращает американское военное присутствие в Европе. Поэтому законодатели спрашивают: на что именно США планируют тратить эти деньги?

Колби, похоже, нажил себе серьезных оппонентов в комитетах Конгресса, которые контролируют оборонную политику и бюджет Пентагона. И проблема не только в разногласиях по поводу стратегических приоритетов: Пентагон не может принимать масштабные решения о военном присутствии, распределении ресурсов и политике в отношении союзников, игнорируя Конгресс – орган, который контролирует финансирование и осуществляет надзор за ведомством.

В последние недели Колби пытается наладить отношения с законодателями. По данным Пентагона, он провел более 360 встреч и других контактов с членами Конгресса.

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