Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают благополучные времена. Благополучные времена рождают слабых людей. А слабые люди создают трудные времена.

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Эта фраза, ставшая популярной благодаря Майклу Хопфу, отражает идею, корни которой уходят аж к Ибн Халдуну.

Сегодня западная цивилизация находится на последней стадии этого исторического цикла.

Европейцы, которые на протяжении последних 500 (а то и 2500) лет были самыми энергичными, сообразительными, жестокими, вдумчивыми, упорными, жестокими, изобретательными, сплоченными, бесстрашными, проницательными завоевателями, творцами смысла, первооткрывателями, путешественниками, изобретателями, учеными и художниками, в конечном итоге создавшими нынешний мир в том виде, в каком он существует, – эти европейцы теряют продуктивность, инновационность и готовность защищать свой мир.

Американцы, которые создали сильнейшее государство планеты и самую инновационную экономику, а также перестроили под себя мировой порядок, – эти американцы принялись разрушать собственные государственные институты и мировой порядок, избавляться от союзников и партнеров по всему миру и отступать со всех форпостов, отказываясь от той роли, которая принесла им деньги, славу и власть.

Вступление западной цивилизации в последнюю часть исторического цикла делает нашествие варваров практически неизбежным.

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История доказывает, что сам по себе упадок добродетелей не приводит к упадку цивилизации. Нужен еще один фактор: распространение технологий на варварские территории, граничащие с цивилизацией. Только тогда, когда варвары получают доступ к этим технологиям, они способны бросить вызов старым гегемонам.

Этот момент настал.

В тот момент, когда варвары уже на пороге, выясняется одна неприятная вещь. Оказывается, что нет никаких общечеловеческих ценностей, а есть ценности той цивилизации, к которой ты принадлежишь. И люди твоей цивилизации выбирают: защищать их или опустить руки.

Главные истории дня

Украине нужна Европа просто потому, что иначе Украина не устоит. Поэтому мы сейчас больше европейцы (и больше еврооптимисты), чем значительная часть европейцев. Мы либо вместе выберемся, либо вместе утонем.

Сегодня Европа потенциально находится под угрозой с трех сторон – с востока, юго-востока и юга. Если бы у европейцев было стратегическое мышление, они бы срочно занялись обеспечением своей безопасности по крайней мере с востока, где уже бушует война, чтобы иметь шансы потом справиться с двумя другими вызовами. Войну на два (и тем более на три) фронта Европа не выдержит.

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Когда-то Юваль Ной Гарари самоуверенно написал, что человечество преодолело три величайших бедствия – эпидемии, войны и голод, и теперь их больше никогда не будет. Ковид и российское вторжение опровергли два из них, на очереди третье – наступит день, когда миллионы голодающих африканцев будет отделять от европейских запасов продовольствия лишь Средиземное море, а наше зерно не сможет их спасти, потому что Черное море будет закрыто.

Здесь должен был бы быть какой-то глубокомысленный вывод, но его нет. Вместо этого скажу так, как слышал в маршрутках: если начнется третья мировая, лучше жить в Украине, потому что здесь, по крайней мере, знают, что делать.

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Моя мечта (скорее всего, нереальная, но мечтать не запретишь) – чтобы Украина была как Испания во второй четверти ХХ века: в 1930-е в Испании творился ад, а остальные наслаждались спокойной жизнью. Наступили 1940-е, и ад охватил всю Европу, а в Испании было безоблачное небо. Возможно, это произойдет с нами, когда все начнется, но для этого нам еще предстоит немалое дело.

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