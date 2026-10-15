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Блог

Сергей Наумович
Сергей Наумович

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Украина разоружилась ради мира – и получила войну: горький урок Будапештского меморандума

Украина разоружилась ради мира – и получила войну: горький урок Будапештского меморандума
Украинский флаг. Источник: unsplash.com/@f_tek

Не нужно снова и снова повторять, что Будапештский меморандум не имеет большой юридической силы и "фактически является ничтожным документом". Это политический акт, подписанный влиятельными государствами. Мы сдаем ядерное оружие (ничего себе! Третий по величине арсенал в мире!) и можем не переживать за безопасность, ведь все сверхдержавы и ядерные державы гарантировали нам ее. Подписавшие стороны вообще гарантировали не нападать, а если конвенционное оружие применит государство, не являющееся подписантом, то подписавшие стороны будут принимать меры по пресечению таких действий, чтобы гарантировать территориальную целостность Украины.

Подписавшиеся и те, кто присоединился: РФ, Великобритания, США, Франция, КНР.

И что мы имеем на данный момент: из пяти стран РФ применила силу против Украины, ей напрямую помогают КНР и США. Помогает Украине Великобритания. Ну и Франция тоже.

Весь мир должен знать, что существует такой документ – Будапештский меморандум. Весь мир должен знать, что бывает, когда эти страны (РФ, США, КНР) что-то подписывают и гарантируют. И не просто гарантируют на основе какой-то мелочи, а на основе отказа Украины от арсенала оружия, которое могло уничтожить фактически весь мир. Мы пошли на это, потому что заботились о мире во всем мире. Нам сказали: "Зуб даю! Вы в безопасности!" Оказывается, зря мы в это поверили.

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Источник:Фейсбук Сергея Наумовича
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