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Украина рассчитывает на встречу с США и РФ в ближайшее время: Зеленский назвал даты и темы. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
993
Украина рассчитывает на встречу с США и РФ в ближайшее время: Зеленский назвал даты и темы. Видео
Зеленский назвал даты и темы трехсторонней встречи. Источник: Скриншот с видео

Украина ожидает, что трехсторонняя встреча переговорных команд Украины, США и России состоится 6–10 ноября в Абу-Даби. Среди главных вопросов, которые Киев хочет вынести на переговоры, – прекращение огня в энергетической сфере и на море, обмен военнопленными, возвращение незаконно удерживаемых Россией гражданских украинцев и детей, а также подготовка возможной встречи лидеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге. Глава государства также сообщил, какие вопросы должны обсудить на этой встрече.

Когда и где могут состояться переговоры

Зеленский подчеркнул, что переговоры между Украиной, США и РФ "так или иначе состоятся". По его словам, место проведения встречи еще может измениться, но даты должны остаться прежними.

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"Нам нужно провести встречу, я надеюсь, между 6 и 10 ноября", – сказал президент.

По его словам, Киев ожидает американскую сторону и надеется, что после выборов в США, которые состоятся 4 ноября, станет известна точная дата встречи.

"Мы ждем американскую сторону. Мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после своих выборов. И понятно, что после 4 ноября у нас будет дата. Повестка дня понятна. Они должны подготовить трехстороннюю встречу на уровне лидеров", – заявил Зеленский.

Что Украина хочет обсудить

Зеленский также сказал, какие вопросы должны обсудить на этой встрече. По его словам, прежде всего речь идет о деэскалационных шагах в энергетической сфере и на море.

Также Украина хочет обсудить:

- обмен военнопленными и их возвращение домой;

- освобождение удерживаемых Россией украинских гражданских лиц;

- возвращение незаконно вывезенных украинских детей;

- другие гуманитарные вопросы;

Зеленский отметил, что территориальный вопрос также может стать предметом переговоров, но Киев готов обсуждать его на уровне лидеров.

"Много гуманитарных вопросов. Не только территории, которые являются важнейшим вопросом для российской и американской сторон. Это правда. Мы также готовы обсуждать территории, но на уровне лидеров", – сказал президент.

Украина хочет привлечь Европу

Зеленский также сообщил, что Украина работает над привлечением к переговорам представителей Евросоюза и других европейских стран.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают такое участие. В то же время Россия не хочет присутствия Европы на переговорах и стремится вести диалог только с США.

"Россия, как я вам уже сказал, всегда не очень поддерживала присутствие Европы. Они не хотят, они хотят только Соединенные Штаты, и даже чтобы те не были посредине между нами", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что участие европейских государств необходимо, в частности, в вопросе будущих гарантий безопасности для Украины.

"В конце концов, мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, и я не вижу этого без Европы", – сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любом формате и не намерена отказываться от возможности продвигать процесс завершения войны.

"Мы не будем разрушать эту возможность встретиться, потому что нам нужно двигать этот процесс к миру в любых форматах, в любые даты, как можно раньше", – подчеркнул президент.

По его словам, Россия также поднимает вопрос о новой архитектуре безопасности в Европе.

"Как можно вести переговоры об этом в Европе без Европы?" – сказал Зеленский.

Зеленский о возможной встрече с Путиным

Президент также заявил, что пока не знает, когда может состояться его встреча с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, Россия "никогда не поддерживала" такой формат переговоров.

В то же время он подчеркнул, что если речь идет о реальном завершении войны, то наиболее чувствительные вопросы, в частности территории и гарантии безопасности, должны обсуждаться на уровне лидеров с участием Украины.

"Но если нам нужно вести переговоры о том, как действительно закончить эту войну, обо всех аспектах и, в частности, о таких чувствительных вопросах, как территории и гарантии безопасности, нам нужно говорить на уровне лидеров с участием Украины", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Без Украины договоренностей об Украине не будет".

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры Украины, США и России по урегулированию войны могут состояться в Абу-Даби в первой половине ноября. По его словам, эта площадка остается актуальной для нового раунда встреч.

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