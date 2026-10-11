Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии прекращения боевых действий на 60 дней. Также он допустил взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и России.

Видео дня

Заявления украинского президента прозвучали в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

Новость дополняется…