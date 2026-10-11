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Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие, — Зеленский

Катя ПомазанКатя Помазан
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icon 4,9 т.
Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие, — Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии прекращения боевых действий на 60 дней. Также он допустил взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и России.

Заявления украинского президента прозвучали в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.

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