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Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО: Хмара озвучил условия

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
207
Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО: Хмара озвучил условия
Евгений Хмара на совещании в ОП 22 октября 2026 года. Фото иллюстративное. Источник: пресс-служба Офиса президента

Украина просит страны Европейской пятерки (Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию) ускорить военную помощь. Первым приоритетом являются средства противовоздушной обороны.

Об этом 26 октября сообщило Министерство обороны. Глава ведомства Евгений Хмара уже обратился к своим коллегам из стран Е5.

Ракеты для ЗРК

Министр обороны рассказал, что за счет кредита ЕС у нас есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, но Украина призывает передать часть этих законтрактованных ракет уже сейчас.

Речь идет о 10% имеющихся у партнеров запасов, таких как боеприпасы для Patriot и IRIS-T. Такое решение позволило бы быстро усилить защиту украинских городов и стало бы примером для других союзников.

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ПЗРК

Так же критически необходимы переносные зенитные ракетные комплексы, которые используются для противодействия реактивным дронам противника. Минобороны рассчитывает, что государства Е5 помогут профинансировать новые закупки, а также отправят системы из имеющихся запасов.

БпЛА

Если мы своевременно получим средства, производители отечественных беспилотников смогут удвоить производство в 2027 году.

"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран. Это позволит нарастить производство и обеспечить Украину необходимыми дронами. Кроме того, это укрепит оборонные возможности наших партнеров", – отметил Хмара.

Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому и длительному миру, а достичь его можно благодаря силе, готовности защищаться и решениям, принимаемым вовремя.

"Задача – сделать так, чтобы у Украины было необходимое оружие тогда, когда оно нужно", – подытожила пресс-служба оборонного ведомства.

Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО: Хмара озвучил условия

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram

Украина просит партнеров передать 10% запасов ракет для ПВО: Хмара озвучил условия

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны за последние три месяца получили от Соединенных Штатов всего 24 ракеты-перехватчика для систем ПВО и ПРО Patriot. Потребности нашего государства значительно превышают объемы полученных боеприпасов.

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