"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении в дипломатических переговорах с США. По его словам, удалось достичь результатов в двух важных для обороны Украины вопросах, однако с поставками ракет для противовоздушной обороны по-прежнему есть трудности.

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Об этом глава государства рассказал в интервью Алле Мазур для "ТСН. Тижня". Подводя итоги недели, он подчеркнул, что Украина продолжает двигаться вперед на дипломатическом направлении.

"Мы продвигаемся вперед, и это важно. Нужно продвигаться вперед в дипломатии. Ну и по всем направлениям. Нужно двигаться вперед. Дай Бог, чтобы у Украины все получилось", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что обмен разведывательными данными о российских ударах баллистическими ракетами по Украине восстановлен в полном объеме.

Также Зеленский сообщил, что в субботу, 24 октября, в 5:20 утра Starlink возобновил работу на прежней скорости. Это произошло после продолжительного и эмоционального диалога с американской стороной.

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В публикации в Telegram Зеленский уточнил, что переговоры с американской стороной в Осло сопровождались тремя вызовами: нехваткой средств ПВО, ограничениями Starlink и Starshield, а также ограничениями обмена разведданными с США. По его словам, два вопроса – разведку и спутниковую связь – удалось решить, тогда как проблема с поставками ракет для ПВО остается актуальной.

Как объяснил глава государства, определенного прогресса в этом направлении удалось достичь, однако поставки затягиваются.

"Нельзя сказать: "Да, мы вам дадим" – и месяц или два не давать. Просто так это не работает", – подчеркнул президент.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 октября Министерство обороны Украины подтвердило восстановление скорости работы Starlink и Starshield. По данным систем мониторинга ведомства, связь была стабильной на скорости более 400 км/ч. Министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что это важно для работы беспилотников, военной логистики и связи на фронте. В Минобороны также сообщили, что продолжают проверять работу систем.

Проблемы со связью Starlink во время движения в Украине выявили 14 октября. Введенные ограничения повлияли на работу военных терминалов и осложнили выполнение ряда задач, в частности нанесение ударов средней дальности и защиту от российских реактивных дронов.

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После этого конгрессмены от обеих партий США призвали американскую администрацию и Пентагон отменить ограничения на работу Starlink и Starshield в Украине. Они также настаивали на обеспечении стабильной спутниковой связи для Сил обороны, в частности для проведения военных операций над территорией России.

На фоне ситуации американский миллиардер Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий использования Starlink. Он заявил, что коммерческую спутниковую связь нельзя использовать для ударов дронами, и утверждал, что введенные ограничения устранили такую возможность. Вместе с тем Маск признал, что Starlink имеет критическое значение для обороны Украины. Украинские представители отвергли его обвинения, подчеркнув, что правила пользования системой не нарушали.