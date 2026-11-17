Украина планирует в 2027 году удвоить поставки беспилотников, которые составят более половины потребностей украинской армии в вооружении. Важную роль в реализации этих планов должен сыграть кредит Европейского Союза, который уже помог увеличить поставки беспилотных систем в 2026 году.

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Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Он также призвал европейских партнеров развивать совместное производство беспилотников.

Финансирование поставок беспилотников

Украина предлагает развивать совместные производства в Европе и закупать дроны за счет кредита ЕС и двусторонней помощи партнеров.

По словам Евгения Хмары, кредит ЕС уже сыграл решающую роль в увеличении поставок беспилотных систем в этом году. Украина рассчитывает, что в 2027 году европейское финансирование также будет способствовать увеличению количества дронов для нужд Сил обороны.

Министр отметил, что беспилотники должны составить более половины общих потребностей Украины в вооружении в следующем году. Для этого Киев предлагает не только закупать готовые системы, но и развивать совместные производственные проекты с европейскими странами.

"Украина обеспечивает экспертизу, скорость адаптации и понимание реальных потребностей фронта. Европейские партнеры – промышленную базу, технологии и возможности масштабирования", – подчеркнул Хмара.

Совместное производство с европейскими партнерами

Украина предлагает объединить собственный боевой опыт и технологические наработки с промышленными возможностями европейских стран. Такой подход должен помочь масштабировать производство беспилотников и обеспечить их поставки в соответствии с потребностями фронта.

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Финансировать закупки и развитие совместных производств предлагается за счет кредита ЕС и двусторонней помощи партнеров.

Усиление противовоздушной обороны

Отдельным приоритетом остается защита украинского неба. По словам министра, Украина усиливает боевую авиацию и зенитные ракетные комплексы для противодействия реактивным беспилотникам, а также наращивает использование более доступных средств перехвата.

Для противодействия баллистическим ракетам Украина применяет асимметричные решения. В частности, за последние несколько месяцев украинские силы поразили 14 российских пусковых установок баллистических ракет.

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Украине нужны ракеты для Patriot

Еще одним важным вопросом остается обеспечение украинских систем Patriot ракетами-перехватчиками. Украина предлагает партнерам практический механизм пополнения их запасов.

Речь идет о передаче Украине ракет из имеющихся арсеналов союзников в обмен на новые ракеты, которые Украина уже законтрактовала. Такой механизм, по предложению Киева, позволил бы быстрее усилить противовоздушную оборону, не дожидаясь изготовления и поставок новых боеприпасов непосредственно для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине наблюдается значительный рост объемов законтрактованных и поставленных беспилотников. Агентство оборонных закупок (АОЗ) в системе Министерства обороны Украины законтрактовало более чем на 300% больше беспилотников, чем за прошлый год. Речь идет о дронах различных типов и назначения.