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"Потребность в ПВО очевидна": Зеленский обсудил со Стуббом и Макроном удары РФ и снятие санкций с российского дизельного топлива

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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"Потребность в ПВО очевидна": Зеленский обсудил со Стуббом и Макроном удары РФ и снятие санкций с российского дизельного топлива
Владимир Зеленский заявил, что поблагодарил Финляндию за пакет поддержки. Источник: Getty

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждались вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, российские атаки и последствия ослабления санкций в отношении российских нефтепродуктов. Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных поставок средств ПВО и усиления давления на Москву, чтобы не допустить продолжения войны.

О беседах с лидерами Финляндии и Франции Зеленский сообщил в Telegram. Он поблагодарил партнеров за поддержку Украины и отметил, что стороны координируют дальнейшие шаги и готовят встречи.

Украина получит боеприпасы для F-16

По словам главы государства, Украина уже в ближайшие дни ожидает поставку боеприпасов для истребителей F-16. Это вооружение имеет важное значение для противодействия российским воздушным атакам.

"В ближайшие дни мы получим боеприпасы для F-16. Именно это сейчас позволяет сбивать реактивные "шахеды", – подчеркнул Зеленский.

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''Потребность в ПВО очевидна'': Зеленский обсудил со Стуббом и Макроном удары РФ и снятие санкций с российского дизельного топлива

Владимир Зеленский. Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Также президент проинформировал своего финского коллегу о недавних российских ударах по Украине. Отдельно они обсудили проблемы, связанные с ослаблением санкций в отношении российских нефтепродуктов, ведь дополнительные доходы от их экспорта могут помогать России продолжать агрессию.

''Потребность в ПВО очевидна'': Зеленский обсудил со Стуббом и Макроном удары РФ и снятие санкций с российского дизельного топлива

Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Источник: Скриншот

Зеленский поговорил с Макроном во время баллистической атаки на Киев

Беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялась во время сегодняшней баллистической атаки России на Киев. Зеленский поблагодарил французского лидера за поддержку и подчеркнул, что потребность Украины в дополнительных пакетах противовоздушной обороны очевидна.

По словам президента, Украина работает со всеми партнерами, чтобы добиться соответствующих решений. Он также предупредил, что в ближайшие дни сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов, поэтому важно усилить давление на Россию в ответ на ее атаки.

Отдельной темой стали последствия ослабления санкций против российских нефтепродуктов. Зеленский заявил о необходимости совместных решительных шагов и подчеркнул, что Россия не должна получать дополнительных возможностей для затягивания войны.

"Координируемся по конкретным вопросам, готовим встречи", – подытожил президент, поблагодарив Францию за поддержку.

''Потребность в ПВО очевидна'': Зеленский обсудил со Стуббом и Макроном удары РФ и снятие санкций с российского дизельного топлива

Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Источник: Скриншот

Украина усиливает оборону от реактивных "шахидов" и ищет боеприпасы для F-16

Напомним, Украина продолжает искать боеприпасы для истребителей F-16 в разных странах мира. Владимир Зеленский сообщал о новых договоренностях с партнерами по поставкам боеприпасов, а также о начале обучения украинских пилотов на французских истребителях Rafale.

Украинская авиация сбивает около 50–55 % российских реактивных "шахидов", а в отдельных случаях этот показатель достигает 60 %. Зеленский подчеркнул, что истребители F-16 и 20-мм боеприпасы играют важную роль в противодействии таким дронам.

Как писал OBOZ.UA, Украина не планирует прекращать дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на ослабление американских ограничений на поставки российского дизельного топлива. По данным Financial Times, возможности Москвы увеличить экспорт топлива ограничивают перебои в работе НПЗ, вызванные украинскими атаками.

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