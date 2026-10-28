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"Украина не останется один на один с проблемами": Зеленский договорился с премьером Британии о дополнительной финансовой помощи

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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"Украина не останется один на один с проблемами": Зеленский договорился с премьером Британии о дополнительной финансовой помощи
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Великобритания предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 10 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 7 млрд фунтов предусмотрено на экономическую поддержку в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд – на экспортную поддержку, преимущественно для поставок необходимого оружия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Он поблагодарил британскую сторону за неизменную поддержку Украины.

Дополнительная помощь поступит в дополнение к ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает нашей стране. Зеленский подчеркнул, что это решение приняли вовремя: Россия должна видеть, что Украина не останется один на один с проблемами, которые Москва стремится масштабировать.

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Президент отметил, что каждый шаг по укреплению Украины приближает Россию к осознанию необходимости завершить войну.

Во время разговора стороны также обсудили санкционную политику. По словам Зеленского, Великобритания и впредь будет придерживаться принципиальной позиции в отношении ограничений против России.

"Благодарен Великобритании, благодарен премьер-министру Бернему и его команде, благодарен каждому и каждой в мире, кто понимает, что нужно быть с Украиной, а это значит быть на правильной стороне истории", – написал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания объявила об ускорении поставок Украине ракет LMM, эффективных в борьбе с российскими реактивными беспилотниками. Из пакета зенитных ракет на 45 млн фунтов стерлингов Лондон решил ускорить передачу вооружения на 10 млн фунтов, чтобы обеспечить самые насущные потребности Украины накануне зимы. Всего Великобритания обязалась выделить 1,6 млрд фунтов стерлингов на поставку более 5000 таких ракет в течение четырех лет.

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