США впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – Зеленский

Во время переговоров о завершении войны американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в случае ее вступления в НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои территории России, однако готова обсуждать комплексный пакет гарантий безопасности.

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Он пояснил, что такой пакет должен предусматривать конкретные обязательства партнеров, поддержку украинской армии и финансирование восстановления страны. Об этом Зеленский рассказал, комментируя на встрече с медиа изменения в позициях американских переговорщиков.

США впервые спросили о Донбассе в обмен на вступление в НАТО

По словам Владимира Зеленского, американские представители впервые задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?"

Президент подчеркнул, что Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. В то же время Киев обсуждает с партнерами целостный пакет гарантий безопасности, который могут предложить во время переговоров.

Речь идет о конкретных гарантиях безопасности от НАТО и Европейского Союза, сильной украинской армии с соответствующим количеством военнослужащих, вооружением и финансовой поддержкой на определенный период. Также пакет должен включать Prosperity Plan – план восстановления Украины, подкрепленный средствами с четко определенными источниками финансирования.

Зеленский отметил, что если американская сторона вместе с другими партнерами по НАТО подтвердит такие предложения, он вынесет их на обсуждение с украинским обществом.

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"Если Американская сторона нам именно это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? Я не имею права этого не сделать по своему усмотрению", – заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что пока конкретики нет, а все варианты остаются предметом обсуждения.

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Зеленский не допускает признания оккупированных территорий российскими

Президент подчеркнул, что в случае появления конкретного предложения готов открыто объяснить его украинцам, рассказать о позициях партнеров и возможном дальнейшем развитии событий.‌

При этом, по его словам, ни один вариант не предусматривает признания оккупированных территорий российскими.‌

Зеленский также рассказал о своем разговоре с американской стороной, во время которого упомянул заявления российского диктатора Владимира Путина о государственных границах.

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"Когда Путин говорит что-то о государственных границах, это же точно не уменьшение территории России, правильно? Поэтому веры товарищу в Кремле нет", – сказал президент.

Он добавил, что поведение и заявления Путина лишь усложняют американское посредничество и отдаляют завершение войны.

Какие гарантии безопасности США предлагают Украине

Зеленский объяснил, что членство в НАТО важно для Украины прежде всего из-за принципа коллективной ответственности. По его словам, агрессору сложнее начать войну против страны, если за ней стоит поддержка всего Альянса.

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Президент напомнил, что Украина просила предоставить ей гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Теперь американская сторона говорит о возможности гарантий, похожих на четвертую или пятую статьи Альянса.

Однако Зеленский уточнил, чтоспрашивал американских представителей, будет ли такой механизм предусматривать присутствие военных США на территории Украины. По его словам, ответ был отрицательным.

"Я тогда спрашиваю: а что означает "подобные статье 5" и что означает "подобные НАТО"? Они говорят: это двусторонние гарантии безопасности. Похожие на те, что есть у Израиля. Они есть у некоторых других стран", – рассказал президент.

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Он также привел пример договоренностей между Соединенными Штатами и некоторыми арабскими странами. По его словам, там есть американское военное присутствие, авиация, флот и базы. Во время нападения Ирана на эти страны для защиты баз и территорий использовали системы противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Зеленский отметил, что это также может быть примером того, как способны работать определенные гарантии безопасности.

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Зеленский объяснил, почему Украине нужны четкие обязательства

В то же время президент подчеркнул, что Украине необходимо понимать конкретное содержание предложенных гарантий. Он не уверен, что они обязательно сработают, ведь механизм коллективной обороны НАТО фактически лишь однажды продемонстрировали после терактов в США в сентябре 2001 года.

По словам Зеленского, тогда мир увидел, как партнеры могут реагировать сообща. Он также выразил убеждение, что Владимир Путин вряд ли будет готов воевать против НАТО, если Украина станет членом Альянса.

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Президент считает, что перспектива такого противостояния могла бы стать дополнительным сдерживающим фактором для России.

Зеленский заявил, что Украина может усилить НАТО

Отдельно глава государства упомянул позицию европейских партнеров по вопросу членства Украины в Альянсе. По его словам, во время встреч в Дублине президент Франции Эмманюэль Макрон, Дания и страны Северной Европы подчеркивали, что не стоит говорить только о том, зачем Украине НАТО, ведь сам Альянс нуждается в Украине.

Зеленский отметил, что после масштабной оборонной поддержки, развития украинской армии и укрепления оборонных возможностей партнеры не могут просто отказаться от Украины. По его мнению, членство нашего государства сделало бы НАТО значительно сильнее.

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"Украина может усилить НАТО. Поэтому я считаю, что НАТО снова на повестке дня", – заявил президент.

В то же время он признал, что переговоры остаются сложными, в частности из-за сигналов, которые посылает Россия.

Зеленский добавил, что в ближайшее время продолжатся дальнейшие диалоги, телефонные разговоры, переговоры и встречи по поводу возможных гарантий безопасности для Украины и будущей архитектуры безопасности в Европе.

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Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты продолжают считать, что для завершения войны Украина должна выйти из Донбасса. Поэтому американская сторона ищет разные варианты решения территориального вопроса и регулярно поднимает его на переговорах. Но обсуждать этот вопрос нужно только на уровне лидеров.

На переговорах в Абу-Даби Украина отвергла новое предложение СШАпо территориальному урегулированию войны, которое предусматривало фактическое закрепление контроля России над всей линией фронта на Донбассе. Представители Киева подчеркнули, что не соглашались ни на какие территориальные уступки Москве.