Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ливии Ат-Тахером аль-Бауром после последних событий у ливийского побережья и в порту Бенгази. Украинский дипломат заверил собеседника, что Украина не намерена распространять войну России против Украины на Ливию или любую другую страну.

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О разговоре Андрей Сибига сообщил в социальной сети X. Он подчеркнул, что Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии, поддерживает усилия по объединению страны и готова углублять двусторонние отношения.

Позиция Украины

Во время разговора Сибига объяснил ливийскому коллеге, что действия Украины никогда не были направлены против Ливии или ее народа. По его словам, украинские силы действовали исключительно против российских военных объектов, которые непосредственно обеспечивают ведение Россией войны против Украины.

Глава украинского МИД также выразил сожаление из-за непреднамеренных последствий этих действий и передал соболезнования ливийскому народу.

Сибига подчеркнул, что Украина ценит возможность прямого диалога и открытого обмена мнениями с ливийской стороной. Он поблагодарил коллегу за содержательный разговор и выразил готовность поддерживать дальнейший контакт.

Сотрудничество с Ливией

Министр напомнил о давних дружеских отношениях между Украиной и Ливией. По его словам, украинские медики помогали ливийцам в самые сложные периоды истории страны, оказывая необходимую медицинскую помощь.

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Кроме того, Украина остается партнером Ливии в сфере продовольственной безопасности. В частности, наша страна поставляет туда зерно и другие продукты питания.

Среди направлений, в которых Киев готов расширять сотрудничество с Триполи, Сибига назвал здравоохранение, продовольственную безопасность, экономику, торговлю и политику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ливии лишь через сутки отреагировали на украинские удары по российским кораблям в Бенгази

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