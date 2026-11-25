Открытие последних кластеров по вступлению Украины в Евросоюз – лишь технический этап переговорного процесса, причем последний может быть довольно длительным. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предостерегает украинцев от ожиданий скорого вступления нашей страны в блок европейских государств.

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Дело в том, что после открытия всех кластеров начинается "сложный бюрократический процесс". Об этом Петер Мадьяр рассказал после встречи с украинским лидером.

Очень долгий путь

"Есть шесть кластеров, открытие которых является техническим шагом, позволяющим начать переговоры по экономике, демократии, аграрному сектору. Четыре кластера уже открыты, соответственно, Украина и Молдова начали переговоры. Но отсюда еще очень долгий путь", – отметил премьер Венгрии.

Как известно, ранее Будапешт связывал свое разрешение на открытие отдельных переговорных кластеров с достижением договоренностей о правах венгерского национального меньшинства в Украине.

"Мы с самого начала дали понять, что, пока нет договоренностей по вопросам национальных меньшинств, мы не можем согласиться на открытие кластеров, касающихся демократии. Но поскольку нам удалось договориться с украинской стороной, а Верховная Рада приняла соответствующие решения и президент их подписал, это, конечно, укрепило наше доверие", – сказал Мадьяр.

Он напомнил, что страны Западных Балкан годами ждут продвижения переговоров о членстве, в частности, Северная Македония ради этого даже изменила название государства. Соответственно, и Украине не следует ожидать быстрого продвижения этого процесса, считает венгерский премьер.

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"Не хочу лишать вас надежды на вступление в Европейский Союз, но это очень сложный бюрократический процесс. В ЕС можно вступить, выполнив все необходимые условия. Это не невозможно, но долго, это очень долгий и трудный путь", – сказал он.

Петер Мадяр добавил, что в Евросоюзе нет такого понятия, как "ускоренная процедура вступления".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия отозвала свои возражения против того, чтобы Украина и Молдова открыли последние два из шести кластеров переговоров о членстве в Европейском Союзе. Речь идет о согласовании законодательства в сферах сельского хозяйства и экологии.

Главные истории дня

Петер Мадьяр ранее говорил, что переговоры о присоединении Украины могут длиться 15–20 лет, и никакой конкретной даты пока нет. Министр иностранных дел его страны Анита Орбан также говорила, что членство Украины в ЕС до 2030 года не является реалистичным сценарием.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что Евросоюз может открыть все переговорные кластеры с Украиной и Молдовой до конца текущего года. При этом он лично хотел бы как можно скорее перейти к этому этапу евроинтеграции и рассчитывает на положительный результат.