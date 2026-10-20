Украина может получить гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО: Зеленский рассказал о переговорах в Осло

В ходе переговоров в Осло Украина, США и европейские партнеры обсудили гарантии безопасности для Украины, в частности возможность их выработки по принципу статьи 5 НАТО. Стороны также рассмотрели итоги предыдущих встреч в Майами, вопросы украинских территорий, санкции против России и будущую безопасность Европы после завершения российско-украинской войны.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, американская сторона подтвердила необходимость надежных гарантий безопасности для Украины.

Гарантии могут предусматривать принцип статьи 5 НАТО

Зеленский рассказал, что во время встречи стороны обменялись мнениями о предыдущих переговорах и определили ключевые вопросы, требующие дальнейшей проработки.

"Мы обсудили гарантии безопасности, в частности, в соответствии с принципом статьи 5 НАТО", — сказал президент.

По его словам, американская сторона подтвердила, что гарантии безопасности для Украины должны быть надежными. При этом различные предложения относительно их формата уже зафиксированы в документе.

Виткофф передаст предложения российской стороне

Зеленский отметил, что специальный посланник президента США Стив Виткофф должен передать выработанные предложения российской стороне.

После этого Украина будет ждать реакции Виткоффа в течение суток.

Таким образом, следующим этапом переговорного процесса должно стать получение позиции российской стороны по предложениям, которые обсуждались в Осло.

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Обсуждались территории и санкции

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров в Осло сообщил, что Виткофф обменяется с российской стороной идеями и предложениями европейских партнеров, которые обсуждались во время встречи.

По его словам, участники переговоров также затронули вопрос об украинских территориях и санкциях против России. Стере заявил, что по итогам встречи был достигнут "хороший прогресс".

Отдельно лидеры обсудили вопросы безопасности в Европе после завершения российско-украинской войны.

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Вечером запланирована новая встреча партнеров

По словам Стере, вечером также должна состояться встреча представителей Украины, Норвегии и Финляндии с советниками по вопросам национальной безопасности ЕС, НАТО, Великобритании, Германии и Италии.

Эта встреча призвана продолжить координацию позиций партнеров по вопросам гарантий безопасности, завершения войны и будущей архитектуры безопасности в Европе.

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