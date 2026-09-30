Украина может предоставить партнерам, которые уже сотрудничают в сфере беспилотников, доступ к новейшим технологиям перехвата российских реактивных дронов. Речь идет о средствах, которые украинские силы уже используют в боевых условиях.

Видео дня

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Euronews. Он пояснил, что речь идет не о передаче какой-то одной конкретной модели БПЛА, а именно о технологии, которую Украина уже применяет на поле боя.

Что известно о новой украинской технологии перехвата дронов

Кирилл Буданов сообщил, что Украина уже применяет свою новую технологию перехвата российских реактивных дронов в боевых условиях. Успешные испытания перехватчиков против "Шахедов" состоялись в середине сентября.

Буданов отметил, что новая технология позволяет уничтожать российские реактивные беспилотники, однако главным вызовом остается наращивание производства.

Украина стремится нарастить выпуск новых перехватчиков к началу предстоящей зимы.

Именно это новейшее поколение украинских технологий перехвата реактивных дронов может теперь потенциально стать частью существующих партнерских отношений страны.

"Речь идет не о каком-то конкретном продукте. Речь идет о принципе сотрудничества между странами в отношении подобной продукции", — сказал Буданов.

РЕКЛАМА

Кто из международных партнеров может получить доступ к новейшему оружию

По словам Буданова, эти украинские технологии могут стать доступными для стран, которые уже наладили партнерство с Украиной в сфере беспилотников в рамках соглашений, известных как "Drone Deals".

Руководитель ОП пояснил, что каждый партнер, заключивший такое соглашение с Украиной, имеет право продолжить переговоры по конкретным продуктам.

В настоящее время Украина имеет соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотников с рядом государств. Среди них — Литва, Латвия, Эстония, Нидерланды и Дания. Такие договоренности создают рамки для совместного производства, передачи технологий и обмена военной экспертизой.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, перехватчики отечественного производства пока не выпускаются серийно, но уже применяются в боевых условиях. Новые украинские беспилотники уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике. Об этом рассказал секретарь СНБО Игорь Клименко.

РЕКЛАМА