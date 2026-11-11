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Украина хочет сохранять 800-тысячную армию еще минимум 10 лет, чтобы быть способной защититься от атак РФ – AFP

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,3 т.
Украина хочет сохранять 800-тысячную армию еще минимум 10 лет, чтобы быть способной защититься от атак РФ – AFP
Украинский военный. Иллюстративное фото

Украине нужно не менее 10 лет финансовой поддержки для 800-тысячной армии. Это необходимо для того, чтобы защититься от атак страны-агрессора России.

Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на украинский источник. Вопрос гарантий безопасности для Украины и формирования новой архитектуры европейской безопасности стал одним из ключевых на переговорах. 

Что известно

Издание со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщило, что Украина стремится получать финансовую поддержку украинской армии после завершения боевых действий.

Речь идет о содержании армии численностью 800 тысяч человек как минимум в течение 10 лет после окончания войны. Это необходимо, чтобы иметь возможность защититься от возможной будущей агрессии России.

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Этот вопрос обсуждается на фоне мирных переговоров между Украиной, США и Россией, которые проходили 10-11 ноября в Абу-Даби.

Одной из главных тем переговоров стали гарантии безопасности для Украины и формирование новой архитектуры европейской безопасности после окончания войны.

Так, европейцы, Украина, Соединенные Штаты и НАТО подтвердили свою "общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как проходили трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием Украины, США и России. 

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