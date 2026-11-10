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Украина и Польша финализируют договоренности об обмене истребителей МиГ-29 на доступ к технологиям: что известно

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Украина и Польша финализируют договоренности об обмене истребителей МиГ-29 на доступ к технологиям: что известно
Цезарий Томчик, который сейчас в Киеве, говорит о завершении договоренности об обмене МиГ-29 на доступ к технологиям. Источник: Air Force Command of UA, Cezary Tomczyk/Х, коллаж OBOZ.UA

Украина согласилась передать Польше необходимые технологии для борьбы с беспилотниками. Взамен Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29 – соответствующее соглашение уже находится на стадии согласования последних деталей.

Об этом 10 ноября заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Чиновник сейчас вместе с генералом Каролем Димановским находятся в Киеве.

Что говорит Томчик

"В то время как польский министр обороны Косиняк-Камыш ведет в США ключевые переговоры о безопасности Польши, мы беседуем в Киеве. Меня сопровождает генерал Кароль Дымановский, первый заместитель начальника Генштаба Войска Польского. В центре внимания: военное и промышленное сотрудничество, а также трансфер технологий. Украина согласилась передать Польше необходимые нам технологии борьбы с беспилотниками", – заявил заместитель министра обороны Польши.

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Томчик отдельно отметил, что соответствующая договоренность о старых польских истребителях "приближается к завершению" и сейчас находится "на этапе согласования подробностей".

Украина и Польша финализируют договоренности об обмене истребителей МиГ-29 на доступ к технологиям: что известно

Пост польского чиновника. Источник: скриншот

Ракеты PAC-3 для ПВО Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш находится в США, где должен встретиться, в частности, с главой Пентагона Питом Хегсетом. Польский чиновник сообщал, что одной из главных тем переговоров станет размещение постоянной американской военной базы в Польше.

Также стороны обсудят развитие сотрудничества между оборонными промышленными отраслями двух стран. При этом первоочередной вопрос – создание в Польше "центра обслуживания" ракет PAC-3 для американских систем ПВО Patriot. Напомним: правительство США уже согласилось на создание новых производственных мощностей для боеприпасов Patriot, дефицит которых ощущается прежде всего в Украине.

Договоренность о МиГах

Украина и Польша финализируют договоренности об обмене истребителей МиГ-29 на доступ к технологиям: что известно

МиГ-29. Источник: Air Force Command of UA/Х

Цезарий Томчик не уточнил количество, но Косиняк-Камыш ранее сообщал – речь идет о двух МиГ-29, которые выводят из эксплуатации (их ресурс закончился, и поэтому они "уже непригодны" для польского войска).

Ресурс одного из самолетов, который Польша передаст Украине, подошел к концу, и срок его эксплуатационной готовности истек, тогда как второй до сих пор находится в летном состоянии, утверждали в польском оборонном ведомстве.

Обсуждение передачи этих истребителей продолжалось долгое время – с весны текущего года. Причем шла речь о десятках самолетов, за которые Варшава рассчитывала получить от Киева технологии беспилотных летательных аппаратов в качестве ответного шага.

Так или иначе, однако польские истребители МиГ-29 так и не были переданы Украине, хотя ранее Варшава заявляла о готовности сделать это.

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