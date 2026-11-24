Украина и Норвегия расширяют сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и наращивают производство нового средства для борьбы с воздушными целями – системы DESNA. Она уже используется в Украине и, в частности, демонстрирует эффективность в уничтожении беспилотников, в том числе реактивных.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара в комментарии журналистам во время встречи с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком в Осло. По его словам, стороны обсудили дальнейшее масштабирование DESNA – комплекса, который объединяет украинские ракеты и пусковые установки с норвежской системой управления огнем.

"Украина и Норвегия запустили и масштабируют новое средство ПВО – пусковую установку DESNA, оснащенную ракетами украинского производства и интегрированную с норвежской системой управления огнем. DESNA уже работает в Украине и показывает эффективность в уничтожении беспилотников, в частности реактивных. Сегодня с Норвегией обсудили дальнейшее масштабирование этого средства", – сообщил Хмара.

Он подчеркнул, что совместное производство демонстрирует, как украинский боевой опыт и экспертиза сочетаются с технологиями партнеров и дают практический результат.

Что известно о пусковой установке DESNA

DESNA – это совместно разработанная украинско-норвежская система противовоздушной обороны, созданная при участии норвежской компании Kongsberg и украинского партнера. Она состоит из пусковых установок и ракет украинского производства, интегрированных с системой управления огнем Kongsberg.

Комплекс предназначен прежде всего для защиты людей и критической инфраструктуры от воздушных угроз, в частности беспилотников. Он должен дополнять систему NASAMS, которая находится на вооружении Украины с 2022 года. Оба комплекса используют технологии управления и командования Kongsberg.

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Одна из ключевых особенностей DESNA – использование украинских ракет, которые, по данным разработчика, можно производить в больших количествах и с меньшей себестоимостью по сравнению с традиционными зенитными ракетами. Это особенно важно с учетом высокого спроса на средства ПВО и дефицита ракет на международном рынке.

В Kongsberg подчеркивают, что сочетание украинских технологий с норвежскими системами управления позволило быстро создать дополнительные возможности противовоздушной обороны. По информации компании, DESNA уже используется в Украине.

Главные истории дня

Норвегия также приобрела и передала Украине несколько таких систем в течение последних месяцев. Теперь стороны работают над расширением проекта, чтобы обеспечить защиту от воздушных атак на большей территории страны.

Система получила название DESNA в честь украинской реки Десна.

При этом подробные тактико-технические характеристики комплекса, в частности дальность поражения целей и точная номенклатура ракет, официально не разглашаются.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Евгений Хмара обсудил с главнокомандующим армией Швеции ускорение поставок самолетов Gripen. Министр подчеркнул, что Украина должна получать все необходимое вооружение одновременно с истребителями. В частности, речь идет о ракетах Meteor, необходимых для противодействия российской авиации – носителям управляемых авиабомб (КАБов). Во время переговоров также обсудили возможность передачи Украине боеприпасов для авиационных пушек.