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"Украина готова": Зеленский назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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Зеленский назвал регионы, которые "проваливают" подготовку к зиме
Владимир Зеленский. Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако она сделает это не в одностороннем порядке.

Удары по российским НПЗ прекратятся, как только Россия перестанет наносить удары по украинской энергетике. Об этом Зеленский написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, когда Украина прекратит атаковать НПЗ в России

На фоне настоящей истерики, которую уже не первые сутки подряд продолжает президент США Дональд Трамп из-за отказа Украины прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на его просьбы – о возможности "моратория" на удары по российской нефтепереработке высказался сам Зеленский.

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Он предположил, что Силы обороны могут воздержаться от таких атак. Однако это точно не будет односторонним шагом. Речь идет о взаимном энергетическом перемирии, от которого Москва уже неоднократно отказывалась.

"Уже сегодня реально остановить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями", – подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что "реальная причина войны в Европе – Россия, и только она".

Эти слова Зеленского, очевидно, являются ответом на поток обвинений, раздающихся в эти дни из Вашингтона в его адрес.

В частности, Трамп не раз жаловался, что Зеленский игнорировал его многочисленные просьбы не наносить удары по российским НПЗ, потому что, мол, именно они, а не "иранская авантюра" США, вызвали резкое подорожание нефти и нефтепродуктов в мире.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о давлении, которое Вашингтон оказывал на Киев на этом фоне. В частности, известно, что Украине передали "решительное требование" Трампа прекратить удары по российским НПЗ; в случае продолжения таких атак США пригрозили Украине прекращением поставки разведданных.

Кроме того, Трамп заговорил о том, что"Украине пора назначить нового лидера", поскольку действующий президент "никогда не заключает соглашений". А вот российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "очень хочет мира".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным. Он, мол, договорился с "другом Владимиром" о закупке российского дизельного топлива, в связи с чем Вашингтон начал снимать с Москвы часть санкций, введенных против агрессора.

Зеленский выразил разочарование "нечестными и несправедливыми" действиями США. В ответ на критику украинского президента Трамп публично поблагодарил Путина.

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