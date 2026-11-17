Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку нового масштабного обмена военнопленными, договоренности о котором были достигнуты во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Украинская сторона готова провести обмен уже в ближайшие недели, однако конкретные сроки зависят от позиции России и ее контактов с США.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, он провел совещание с дипломатической командой, руководством разведки и СБУ, главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров, во время которого определили дальнейшие шаги по обмену пленными и мирному процессу.

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