Украина готова к прекращению огня на фронте. На это Киев может пойти ради сдвига мирных переговоров с мертвой точки.

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В то же время Украина не согласится платить за мир своими территориями и живущими на них людьми. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Al Jazeera.

Что сказал Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и установлению перемирия по линии соприкосновения.

"Мы готовы к таким шагам – остаться на месте и остановиться там, где мы сейчас находимся. Мы предлагаем перемирие по линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (Путин. – Ред.) не хочет уходить с нашей территории. Поэтому мы говорим: хорошо, остановимся на этом и перейдем к дипломатии", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, подчеркнул он, для Киева существует четкая граница компромиссов, которую Украина не будет переступать даже под давлением США и действующей администрации президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп и дальше будет оставаться президентом. У него по-прежнему достаточно полномочий, а также Конституция Соединенных Штатов. Поэтому я надеюсь, что он и дальше будет искать способы закончить эту войну, не допуская ситуации, когда Украина должна за это платить, потому что это неправильно", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 28 ноября, Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Аленом Берсе.

Во время переговоров стороны обсудили запуск Спецтрибунала и компенсации от России.