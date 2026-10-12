"Украина готова к шагам по деэскалации": Зеленский заслушал доклад переговорной группы после встреч в США

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской переговорной группы по итогам встреч в США и общения с командой американского президента. Он заявил о готовности Украины к реальным решениям и шагам по деэскалации с целью приближения окончания войны.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Президент подчеркнул, что Украина поддержала предложенное энергетическое прекращение огня и готова гарантировать его соблюдение, теперь Россия должна предпринять аналогичные шаги.

Украина готова к деэскалации

Зеленский отметил, что переговорная группа доложила ему о результатах встреч в США, а также о ежедневной коммуникации с командой президента Дональда Трампа.

По его словам, Украина готова переходить к реальным решениям, которые могут способствовать деэскалации и приблизить окончание войны.

"Украина готова к реальным решениям и шагам по деэскалации, чтобы приблизить окончание этой войны", — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский подтвердил готовность Украины к предложенному энергетическому прекращению огня. Киев, по его словам, готов гарантировать выполнение соответствующих договоренностей, озвученных президентом США.

Россия продолжает наносить удары по энергетике

В то же время Зеленский заявил, что на данный момент Россия не выполняет условия, озвученные американской стороной.

"К сожалению, вчера были нанесены удары по нашей энергетике, удары по нашей энергетике продолжаются и сегодня", — сообщил президент.

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Он отметил, что в течение дня в Украине продолжались воздушные тревоги, Россия применяла ударные беспилотники типа "Шахед", а также наносила удары авиабомбами.

По словам Зеленского, если эти атаки являются ответом России на заявление президента США об энергетическом перемирии, то Москва в очередной раз упустила возможность сделать шаг к прекращению войны.

"Если удары и являются ответом России на заявление президента Америки, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир", – заявил он.

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Зеленский призвал США оказать давление на Россию

Президент Украины подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени зависит от позиции Соединенных Штатов.

"Многое зависит именно от позиции Америки, чтобы деэскалация все-таки сработала. Необходимо оказать давление на Россию", — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона продолжает взаимодействовать с американской администрацией на всех уровнях.

По итогам встреч и переговоров стороны также определили дальнейшие шаги и дипломатические рамки работы.

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"Продолжаем вести переговоры с американской стороной на всех уровнях. Определили дальнейшие шаги и дипломатические рамки", — резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", — заверил лидер Белого дома.

Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

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Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент заявил, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".

Несмотря на это, с начала суток 12 октября Россия атаковала шесть энергетических объектов в Украине. По всей стране в результате российских атак пострадали 33 человека.