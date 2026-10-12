"Украина готова к шагам по деэскалации": Зеленский заслушал доклад переговорной группы после встреч в США

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 31 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала суток"Россия не хочет соглашаться на энергетическое перемирие": Зеленский сообщил о шести ударах по украинским энергообъектам с начала сутокКак выглядит железнодорожный мост в российском Ростове после атаки БПЛА: появились кадрыКак выглядит железнодорожный мост в российском Ростове после атаки БПЛА: появились кадрыПлемянник Кашпировского раскрыл, где сейчас находится тело "шарлатана" и по какому маршруту его доставят в УкраинуПлемянник Кашпировского раскрыл, где сейчас находится тело "шарлатана" и по какому маршруту его доставят в Украину"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ"Если сейчас остановимся, потом не наверстаем упущенное": "Метинвест" продолжает цифровизацию и внедрение ИИ, несмотря на сложности в отрасли"Если сейчас остановимся, потом не наверстаем упущенное": "Метинвест" продолжает цифровизацию и внедрение ИИ, несмотря на сложности в отраслиПокупателей предупредили о возможных перебоях. Иллюстративное фото.Россия атаковала завод Roshen в Виннице: в компании сделали важное заявление

"Украина готова к шагам по деэскалации": Зеленский заслушал доклад переговорной группы после встреч в США

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
icon 528
"Украина готова к шагам по деэскалации": Зеленский заслушал доклад переговорной группы после встреч в США
Переговорная группа доложила Зеленскому о результатах встреч в США. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской переговорной группы по итогам встреч в США и общения с командой американского президента. Он заявил о готовности Украины к реальным решениям и шагам по деэскалации с целью приближения окончания войны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram. Президент подчеркнул, что Украина поддержала предложенное энергетическое прекращение огня и готова гарантировать его соблюдение, теперь Россия должна предпринять аналогичные шаги.

Украина готова к деэскалации

Зеленский отметил, что переговорная группа доложила ему о результатах встреч в США, а также о ежедневной коммуникации с командой президента Дональда Трампа.

По его словам, Украина готова переходить к реальным решениям, которые могут способствовать деэскалации и приблизить окончание войны.

Читайте также
Иван ШавловИван Шавлов
icon 53,0 т.
Президентские выборы во Франции – шанс для Украины
icon 53,0 т.
Президентские выборы во Франции – шанс для Украины
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 12,5 т.
Трамп хочет российский дизель, Путин – новые уступки: что на самом деле стоит за угрозой конфликта с США
icon 12,5 т.
Трамп хочет российский дизель, Путин – новые уступки: что на самом деле стоит за угрозой конфликта с США
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 11,5 т.
Каллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине
icon 11,5 т.
Каллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине

"Украина готова к реальным решениям и шагам по деэскалации, чтобы приблизить окончание этой войны", — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский подтвердил готовность Украины к предложенному энергетическому прекращению огня. Киев, по его словам, готов гарантировать выполнение соответствующих договоренностей, озвученных президентом США.

Россия продолжает наносить удары по энергетике

В то же время Зеленский заявил, что на данный момент Россия не выполняет условия, озвученные американской стороной.

"К сожалению, вчера были нанесены удары по нашей энергетике, удары по нашей энергетике продолжаются и сегодня", — сообщил президент.

Он отметил, что в течение дня в Украине продолжались воздушные тревоги, Россия применяла ударные беспилотники типа "Шахед", а также наносила удары авиабомбами.

По словам Зеленского, если эти атаки являются ответом России на заявление президента США об энергетическом перемирии, то Москва в очередной раз упустила возможность сделать шаг к прекращению войны.

"Если удары и являются ответом России на заявление президента Америки, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир", – заявил он.

Зеленский призвал США оказать давление на Россию

Президент Украины подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени зависит от позиции Соединенных Штатов.

"Многое зависит именно от позиции Америки, чтобы деэскалация все-таки сработала. Необходимо оказать давление на Россию", — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона продолжает взаимодействовать с американской администрацией на всех уровнях.

По итогам встреч и переговоров стороны также определили дальнейшие шаги и дипломатические рамки работы.

"Продолжаем вести переговоры с американской стороной на всех уровнях. Определили дальнейшие шаги и дипломатические рамки", — резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", — заверил лидер Белого дома.

Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент заявил, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".

Несмотря на это, с начала суток 12 октября Россия атаковала шесть энергетических объектов в Украине. По всей стране в результате российских атак пострадали 33 человека.

Похожие темы
Переговоры Украины и СШАВойна в УкраинеЭнергетиканефтьВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться