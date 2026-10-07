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Венгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означает

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
Венгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означает
Украина и Венгрия пошли навстречу друг другу в вопросе вступления в ЕС. Источник: eurofest.org.ua

В среду, 7 октября, Венгрия дала "зеленый свет" дальнейшему продвижению Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. По его словам, на уровне COREPER венгерская сторона согласовала переговорные позиции по этим двум кластерам.

Глава МИД также поблагодарил венгерскую коллегу Аниту Орбан за совместную работу, которая, по его словам, отвечает интересам обоих народов и сильной Европы.

"Вступление Украины в ЕС продвигается шаг за шагом. Украина и Венгрия вместе делают шаги навстречу друг другу и к европейскому единству", — написал Сибига.

Венгрия сняла вето с переговоров Украины о вступлении в ЕС: что это означает

Сообщение Сибиги в социальной сети X. Источник: Скриншот

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Решение Будапешта разблокировало для Украины переход к следующему этапу процедуры открытия кластеров 2 и 3. В течение нескольких месяцев именно венгерская сторона блокировала утверждение результатов скрининга по этим направлениям.

Накануне группа COELA Совета ЕС утвердила результаты скрининга Украины по кластерам 2 и 3. После этого послы стран ЕС на уровне COREPER согласовали направление правительствам Украины и Молдовы писем с предложением представить свои переговорные позиции.

Следующие процедурные шаги могут пройти достаточно быстро. В ближайшие дни на заседании COELA должен быть подготовлен проект переговорной позиции ЕС по обоим кластерам.

Ожидается, что страны ЕС смогут согласовать его уже в понедельник, 12 октября, после того как Верховная Рада примет законодательные изменения, касающиеся образования на языках национальных меньшинств.

Если это решение будет утверждено, 13 октября может состояться межправительственная конференция Украина–ЕС, в ходе которой кластеры 2 и 3 могут быть официально открыты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия была готова снять блокировку двух переговорных кластеров при условии принятия Верховной Радой законодательных изменений в сфере образования на языках национальных меньшинств. По данным Financial Times, законопроект разрабатывался с учетом предложений и замечаний венгерской стороны, а его принятие могло стать условием для политической поддержки Будапештом дальнейшего продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

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