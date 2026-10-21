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Венгрия заблокировала открытие последних двух переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС – медиа

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Иллюстративное фото. Флаги Украины и ЕС
Иллюстративное фото. Флаги Украины и ЕС. Источник: Flickr/Tony Webster

Венгрия заблокировала открытие последних двух кластеров в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Это произошло во время заседания рабочей группы по вопросам расширения объединения.

Речь идет о 4-м и 5-м кластерах – "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". Об этом "Суспільному" сообщил чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Одна страна-член не смогла дать зеленый свет на отправку традиционных писем (приглашений к кандидату прислать свою переговорную позицию – Ред.) относительно двух оставшихся кластеров", – сообщил собеседник издания.

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Кроме того, по данным "Суспільного", Польша хочет внести изменения в общую переговорную позицию ЕС по кластеру 5, касающемуся сельского хозяйства.

Ранее она была согласована 26 странами-членами, когда Венгрия при предыдущем правительстве блокировала открытие всех кластеров.

Напомним: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут длиться 15-20 лет, а конкретной даты присоединения к объединению пока нет. В то же время Будапешт настаивает на полноценном членстве стран-кандидатов после выполнения всех необходимых требований.

Глава венгерского правительства также выступил против временного, частичного или параллельного членства в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Совет Европейского Союза официально открыл кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении Украины в объединение. Это произошло на межправительственной конференции Украина – ЕС в Люксембурге, где аналогичное решение было принято и в отношении Молдовы.

Были открыты кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

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