Венгерские власти начали публиковать данные об информаторах коммунистических спецслужб.

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Первый этап открытия материалов стартовал 4 ноября, а полные досье на агентов обнародуют не позднее 25 февраля 2027 года.

Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал этот шаг исправлением исторической ошибки 1989 года и назревшим долгом перед нацией.

В Украине же ситуация зависла в полуизмерении. С одной стороны, мы формально открыли советские архивы, но все преступные действия списали на абстрактную идеологему – "тоталитарный коммунистический режим СССР", будто этот режим действовал сам по себе.

Но ни один режим (как бы мы его ни воспринимали) не может сам по себе творить террор. Преступления совершают конкретные люди.

И мы знаем их персональный состав – партийно-хозяйственные, нквдистские, пропагандистские и комиссарские кадры, командированные в Украину из московии для проведения индустриализации, коллективизации и других программ построения коммунизма, а также кадры, завербованные из местных. То есть весь тот персонал, который устраивал погромы, геноцид, террор и массовые репрессии, обескровившие украинскую нацию.

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Конкретные исполнители, их потомки и агентура избежали публичного осуждения, люстрации и спокойно интегрировались в систему уже независимого государства. Они проросли в ней через "совковый" тип мышления, коррупционные практики и тайную работу на москву.

Этот незавершенный разбор прошлого имеет глубокое социокультурное последствие. Преступления конкретных лиц не просто уничтожили миллионы жизней – они жестоко прервали преемственность поколений. И когда палачи остаются анонимными, а их наследники управляют процессами, коллективный разум нации пребывает в плену навязанных мифов и травм.

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Поэтому раскрытие имен – это не месть, а акт восстановления разорванной связи между эпохами, очищения нашего сознания и восстановления справедливости. Только так можно исцелить общество и установить нормы морали для тех, кто придет после нас.

Так что, по вашему мнению, тормозит полное очищение Украины – страх перед правдой или системное сопротивление тех, кому есть что скрывать?

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