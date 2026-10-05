Венгрия может снять вето на открытие двух кластеров переговоров Украины с ЕС, но есть одно условие – FT

Венгрия готова перестать блокировать два новых переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС. Это должно позволить сделать еще один значительный шаг вперед в переговорах Киева с Евросоюзом до конца месяца.

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Однако Будапешт выдвинул Киеву условие, касающееся прав национальных меньшинств. Об этом сообщило издание Financial Times.

Что известно

Как отметило издание, ожидается, что на этой неделе Венгрия снимет свое вето на техническом этапе процесса вступления Украины в ЕС. По словам двух чиновников, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил венгерским дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдове писем о возможном открытии следующих двух переговорных кластеров.

Речь идет о направлениях, касающихся внутреннего рынка и политики конкурентоспособности. По информации издания, этот вопрос должны рассмотреть в ходе рабочих встреч на этой неделе.

Такой шаг может свидетельствовать о готовности Будапешта больше не блокировать продвижение переговоров Украины и Молдовы на данном этапе.

Венгрия выдвинула условие

Однако Венгрия выдвинула условие Киеву. По данным издания, окончательная позиция Будапешта будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября законопроект о расширении возможностей для образования национальных меньшинств.

Если документ будет принят, официальный политический процесс открытия новых кластеров может начаться еще до саммита лидеров ЕС в Брюсселе.Он запланирован через десять дней.

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По данным издания, законопроект разрабатывался с учетом предложений и замечаний венгерских чиновников. Его принятие может стать условием полноценной политической поддержки со стороны Венгрии дальнейшего продвижения Украины в переговорах с ЕС.

"Путь Украины к вступлению обретает четкие очертания, с соблюдением установленного процесса", – отметил изданию чиновник ЕС, знакомый с ходом переговоров с Будапештом.

Права венгерского меньшинства в Украине остаются одним из ключевых вопросов для Будапешта в отношениях с Киевом. Именно поэтому венгерская сторона уделяет большое внимание законодательным изменениям в этой сфере.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Европейский Союз уже скоро, 13 октября, может сделать новый шаг в процессе собственного расширения и открыть Украине новые переговорные кластеры для вступления нашего государства в ЕС. Также новые кластеры могут быть открыты для Молдовы.