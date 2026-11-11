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"Сделки требуют времени": Кушнер оценил возможность встречи Зеленского и Путина

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
525
"Сделки требуют времени": Кушнер оценил возможность встречи Зеленского и Путина
Посланники президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Источник: Stringer/Anadolu via Getty Images

Посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер высказался за личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время между лидерами нет достаточного доверия, а достижение договоренностей требует времени.

Об этом Кушнер заявил после завершения трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Личная встреча Зеленского и Путина могла бы стать позитивным шагом в переговорном процессе.

Однако Москва пока не считает такой формат своевременным и хотела бы сначала увидеть больший прогресс в переговорах.

"Я думаю, было бы замечательно, если бы они сделали это в любое время. Думаю, это было бы хорошо. Но, на мой взгляд, насколько я понимаю, россияне заявили, что хотели бы видеть больший прогресс, прежде чем это произойдет", – сказал представитель американской делегации.

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В настоящее время доверие между украинским и российским лидерами отсутствует, что и усложняет процесс достижения договоренностей.

"Очевидно, что между лидерами нет, знаете, большого доверия или расположения… И я также скажу, что, знаете, такие соглашения требуют времени", – добавил Кушнер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг, 12 ноября, отправятся в Москву. Они намерены встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить результаты переговоров в Абу-Даби.

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