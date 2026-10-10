Соглашение Трампа с Путиным. Почему нельзя обижаться
- Начать нужно с цифр. Трамп договорился, что Путин должен поставить в США 4,8 млн тонн дизельного топлива (в срочном порядке — 300 тысяч тонн). 4,8 млн тонн — это примерно месячный объем потребления в США. Если Россия действительно поставит США 4–5 млн тонн дизельного топлива, это будет примерно в 4 раза больше, чем весь американский импорт российского дистиллятного топлива за 2021 год.
- Имеет ли Россия возможность дополнительно поставить такие объемы на американский рынок? Возможно, но только при условии, что Украина перестанет наносить удары по российским НПЗ. И здесь мы подходим к главному: судя по всему, Трамп уже выдвинул ультиматум Украине: вы не наносите удары по НПЗ, а в обмен вы ничего не получите. Точнее, в теории он может вновь вернуться к идее: либо вы не наносите удары по НПЗ, либо я в очередной раз запрещу оказывать какую-либо помощь. И эта ситуация гораздо сложнее, чем ссора в Овальном кабинете. Сегодня вариантов выхода из этой дилеммы значительно меньше. Ведь пространства для компромиссов практически не осталось.
- Главный открытый вопрос: логика (мотивация) Трампа. И здесь, похоже, мы имеем большой клубок разрозненных и не связанных между собой мотивов. Во-первых, искренняя неприязнь к Зеленскому, которая так или иначе экстраполируется на Украину. Во-вторых, надежда на "большую сделку" с Путиным, в которой будут четкие финансовые показатели для конкретных людей, лоббирующих эту самую "большую сделку". В-третьих, суматоха перед выборами и попытка переломить тенденцию дальнейшего падения рейтинга Трампа, который превращает эти выборы, де-факто, в референдум доверия к самому себе и пытается окончательно подчинить партию под лозунг MAGA. Где-то на периферии есть попытка сыграть Россией против Китая, хотя это становится уже почти нереальной задачей.
- Каковы мотивы Путина? Здесь всё довольно прозрачно: он хочет стать третьим полюсом мира и добиться своей "Ялты-2". И здесь мы имеем ситуацию, когда Путин хочет, Трамп готов согласиться, потому что для него это несущественная история, и только Китай явно противится этой истории.
- Как и во всех предыдущих ситуациях, любые лобовые действия со стороны Украины являются контрпродуктивными. Итак, что нужно делать Украине
- Наш главный союзник сейчас — американские СМИ, которые живут по своим законам и правилам. И этим правилам вынужден подчиняться Трамп. Поэтому наша главная цель сейчас: получить поддержку именно американских СМИ. Напомню всем скептикам: дух Анкориджа победили именно СМИ.
- Для этого, на мой взгляд, нам нужно выступить со своим мирным планом, который должен быть во многом аналогом кампании 9 мая 2026 года. Мы должны заявить, что готовы разрешить России экспортировать 4,8 млн тонн дизельного топлива в США, но только при условии отсутствия ударов по нашей энергетике. Удар по энергетическому объекту равносилен ударам по танкерам и по НПЗ. К сожалению, мы вынуждены идти на эскалацию со всеми вытекающими из этого последствиями. Но мы должны очень четко донести этот план до всего мира, без театральных жестов. Это игра "ва-банк". Возможно, самое сложное с 24.02.2022
- Мы должны понимать: у нас очень мало времени, ведь перед нами маячит угроза распада финансовой коалиции в поддержку Украины после мартовских выборов во Франции.
- Параллельно с этим мы должны наконец осознать: переговорный треугольник США – Россия – Украина умер (Рубио на днях, кстати, это признал). Нам нужно искать новую переговорную платформу. Это главная задача, иначе мы окажемся в крайне сложной ситуации без плана Б.
- И ещё один важный момент: политики не обижаются, если они находятся в сложной позиции. Худший сценарий — начать играть роль обиженного, следуя настроениям большей части электората. Обижаться могут позволить себе только самые сильные игроки.
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