В отчете Еврокомиссии украинским властям вновь указали на незаконные санкции против Порошенко

Европейская комиссия в ежегодном отчете о расширении Европейского Союза (Enlargement Package 2026) вновь указала украинским властям на недопустимость использования санкций для политического давления на оппонентов. Ранее Европа уже неоднократно критиковала политические преследования оппозиции.

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"Применение национального режима санкций должно оставаться в рамках, определенных Европейской конвенцией по правам человека", – говорится в документе.

"Сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и исполнение его решений все еще нуждаются в улучшении. В течение отчетного периода ЕСПЧ установил нарушения Европейской конвенции по правам человека, которые касались прежде всего защиты права собственности, права на справедливое судебное разбирательство, права на свободу и личную неприкосновенность, а также запрета пыток", – говорится в отчете.

"Украине необходимо решить системные и структурные проблемы, на которые указал Суд в сферах правосудия, правоохранительной деятельности и прав человека, а также обеспечить систематическое и своевременное исполнение решений ЕСПЧ", – отмечают в Евросоюзе.

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Эта формулировка означает, что вопрос внутренних санкций включен в мониторинг соблюдения основных прав в процессе европейской интеграции Украины. Это также важный сигнал на фоне введения украинскими властями санкций против собственных граждан, в частности лидера парламентской оппозиции, пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Речь идет о санкциях, введенных указом Владимира Зеленского в феврале 2025 года. Они предусматривают масштабные ограничения политических и других прав Порошенко. Это решение подверглось резкой критике в Украине и за ее пределами.

Главные истории дня

8 июля 2026 года Европейский парламент принял резолюцию по отчету Еврокомиссии об Украине за 2025 год. За документ проголосовали 460 евродепутатов, 136 были против, 59 воздержались. В резолюции подчеркивается необходимость соблюдения верховенства права, политического плюрализма, свободы слова и независимости СМИ. Также отмечается, что ограничения прав и свобод в условиях военного положения должны быть необходимыми, пропорциональными и не превращаться в постоянные.

При подготовке документа евродепутаты также раскритиковали практику политически мотивированных судебных преследований и персональных санкций против представителей оппозиции и гражданского общества.

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Ранее, в сентябре 2025 года, Европарламент призвал украинские власти воздерживаться от политически мотивированных судебных процессов и санкций против представителей оппозиции.

Петр Порошенко обжалует указ Владимира Зеленского о незаконных санкциях в Верховном Суде. Адвокаты Порошенко также приобщили к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года. Европейский суд по правам человека пришел к выводу о системных проблемах украинской санкционной системы, в частности об отсутствии надлежащего судебного контроля за санкционными решениями властей и обоснования причин введения санкций даже в условиях войны и под лозунгом национальной безопасности.

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24 ноября Большая палата Верховного Суда рассмотрит апелляционную жалобу Порошенко на незаконные санкции. Тем временем ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Порошенко.

Доклад Еврокомиссии, в частности в части санкционной политики, должен стать поводом для украинских властей пересмотреть практику применения санкций, обеспечить прозрачные правовые процедуры и прекратить любое использование государственных инструментов для политического давления.