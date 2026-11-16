"У Европы уже есть архитектура безопасности": в Германии ответили на обвинения Кремля по поводу "Ялты-2"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отверг необходимость создания новой архитектуры безопасности в Европе, на которой настаивает российское руководство. При этом основой любых договоренностей должно быть соблюдение уже существующих международных правил и обязательств в сфере безопасности.

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Об этом немецкий министр заявил во время общения с журналистами. Йоханн Вадефуль прокомментировал дискуссии вокруг возможного нового раздела сфер влияния в мире.

"У Европы есть архитектура безопасности, нам не нужна новая. Нам нужно только, чтобы все уважали существующую архитектуру безопасности. С европейской точки зрения, это основа для любой возможной договоренности", – сказал глава МИД Германии.

Он также заявил, что Берлин не собирается менять свою позицию под давлением российских требований. Сейчас Москва пытается направить международную дискуссию в выгодное для себя русло, выдвигая все более нереалистичные максималистские условия.

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"Мы будем придерживаться этого курса, независимо от того, насколько громко Россия господина Путина пытается направить дискуссию в свою сторону с помощью все более абсурдных максималистских требований", – подчеркнул министр.

Заявление немецкого дипломата прозвучало на фоне дискуссий о так называемой "Ялте-2" – возможной договоренности крупных держав о новом мировом порядке и сферах влияния. Такой формат ассоциируется с Ялтинской конференцией 1945 года, во время которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство Европы.

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