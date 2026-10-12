Я думаю, Дональд Трамп не должен ограничиваться обвинением украинцев в банкротстве американских фермеров из-за повышения цен на дизельное топливо. Ему следует пойти дальше и разоблачить украинцев в других преступлениях против Америки.

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На довыборах побеждают демократы – виноваты украинцы. Это же украинцы, а не Трамп, ввязались в войну с Ираном и получили по морде, а цены на нефть взлетели до небес!

На побережье ураган? Это украинцы! Всем известно, что украинцы выращивают горох, а потом избыток газа и бац! – ураган во Флориде!!

Лесные пожары? Украинцы! Они выпили всю воду, и теперь в Калифорнии горят леса!

Мало орехов в "Сникерсах"? Украинцы! "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграли в баскетбол? Украинцы!

Абсурд? Гротеск? Да, это Америка Трампа. Обычные американцы, которые своим трудом принесли своей стране славу и могущество, обмануты кучкой клоунов и голосуют за МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕРОВ, которые устраивают им ШОУ.

Самое дорогое шоу в истории человечества, ведь у всего есть своя цена. За клоунаду старика в красном галстуке Америка платит сейчас и будет платить еще больше в будущем. Все испорченные отношения с союзниками, все предоставленные врагам Америки преимущества – все это имеет свою цену, и Америка будет ее платить после Трампа.

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