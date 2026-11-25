Белый дом мог пересмотреть тактику мирного урегулирования российско-украинской войны. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа сняла с повестки идею экономического поощрения Москвы.

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Соединенные Штаты отказались от планов использовать совместные коммерческие проекты в качестве стимула, который должен был побудить Кремль остановить боевые действия. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Новая позиция переговорщиков США

По версии британских журналистов, причиной такого шага стало отсутствие реального интереса со стороны России. Источники издания утверждают, что спецпредставители Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже проинформировали европейских партнеров о корректировке американского подхода к дипломатии.

Анонимные источники издания говорят, американцы четко дали понять, что кооперация между бизнесом США и РФ больше не рассматривается как базовый элемент мирных инициатив Вашингтона.

Ранее Кушнер, активно вовлеченный в переговорный процесс, делал ставку на экономику как на главный инструмент восстановления мира. Его концепция послевоенного урегулирования предусматривала масштабные американские инвестиции в российскую экономику, в частности, в нефтедобычу, авиационную отрасль и производство титана.

Почему план провалился и чего хочет Москва

Изначально в Кремле восприняли экономические инициативы американской стороны довольно благосклонно, но со временем интерес Москвы полностью угас. Как отметил один из собеседников FT, в Вашингтоне в итоге пришли к выводу, что российское руководство совершенно не заинтересовано в подобных коммерческих сделках.

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Вместо экономического партнерства Москва продолжает жестко настаивать на своих политических и территориальных ультиматумах. Кремль требует от Киева отказаться от части своих территорий и пойти на ряд других шагов, которые для Украины являются категорически неприемлемыми.

Напомним, группа членов Палаты представителей США направила двухпартийное письмо президенту Дональду Трампу с призывом немедленно отменить приглашение Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Майами в декабре. Инициативу возглавили демократы Пэт Райан и Гил Сиснерос, а также республиканец Дон Бэкон.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, министр Великобритании Хэмиш Фалконер раскритиковал Дональда Трампа за его слова о дружбе с Владимиром Путиным. Британский чиновник назвал главу Кремля "мясником" и осудил российскую войну против Украины.