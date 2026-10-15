У Трампа рассматривают снятие санкций с российского "теневого флота" – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры об ослаблении ограничений в отношении танкеров теневого флота, перевозивших нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. По словам американского чиновника, ключевая цель этого шага – снизить взлетевшие до рекордных высот мировые ставки фрахта.

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Кроме того, таким шагом Вашингтон хочет сделать американскую сырую нефть более доступной для покупателей. Об этом сообщает Reuters.

Суть предложения и реакция союзников

Новые переговоры сосредоточены на разрешении судам, находящимся под санкциями, перевозить "легальную нефть" из регионов, не находящихся под ограничениями Вашингтона. Чтобы задействовать такие суда, компаниям придется подавать заявки в Министерство финансов США.

Обсуждение снижения давления на "теневой флот" началось спустя всего несколько дней после того, как Трамп временно отменил санкции на российское дизельное топливо. Это решение вызвало волну жесткой критики.

Президент Украины Владимир Зеленский и сенаторы США назвали ослабление санкций "подарком Владимиру Путину", который обеспечит Кремль доходами для дальнейшего финансирования войны. Европейские страны также выразили обеспокоенность смягчением давления на агрессора.

Администрация США пытается балансировать перед промежуточными выборами в Конгресс, намеченными на 3 ноября. Высокие цены на топливо и инфляция представляют прямой политический риск для Республиканской партии.

Позиция ведомств США

Министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде подтвердил, что ослабление санкций против теневых судов действительно обсуждается.

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В Минэнерго США утверждают, что любые подобные шаги не помогут России транспортировать ее собственную нефть, так как речь идет только о перевозке несанкционированных грузов. Тем не менее, стремление Белого дома оперативно насытить мировой рынок топливом может оказать давление на профильные ведомства для скорейшего выдачи разрешений.

Эффективность меры под вопросом

Отраслевые эксперты и аналитики скептически оценивают способность инициативы решить проблему высоких цен на перевозки. Британская консалтинговая и аналитическая компания Energy Aspects отмечает, что снятие ограничений не окажет существенного влияния на общие ставки фрахта.

Главные истории дня

Танкеры теневого флота в большинстве своем старые и плохо обслуживаются, а многие из них и так активно эксплуатировались в последние месяцы. Единственный возможный плюс – небольшое увеличение объемов перевозок на Ближнем Востоке и через Ормузский пролив.

Представители морской отрасли подчеркивают, что повсеместного снижения цен не произойдет, поскольку ведущие международные страховщики судов все равно обязаны строго соблюдать санкционные правила Евросоюза и Великобритании.

Напомним, 12 октября Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak, который относится к теневому флоту РФ. Это произошло более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон в Индийском океане.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа этого года Албания запретила заходить в порт Дуррес нефтяному танкеру, который относится к теневому флоту страны-агрессора России. С начала 2025 года этот танкер вывез на экспорт не менее 452 тысяч тонн российского топлива.