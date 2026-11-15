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В SpaceX пояснили последнее ограничение работы Starshield для Украины: что на этот раз

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
687
В SpaceX пояснили последнее ограничение работы Starshield для Украины: что на этот раз
Starlink. Иллюстративное фото

Компания SpaceX объяснила Украине ограничения в работе спутниковой системы Starshield на временно оккупированных территориях технической проблемой. При этом Киев не получил никаких дополнительных разъяснений.

Об этом сообщил журналист американского телеканала PBS Ник Шифрин в соцсети X, сославшись на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника. Starshield – это так называемый "военный пакет" спутниковой системы связи Starlink.

По словам журналиста, SpaceX признала наличие технической проблемы, из-за которой действуют ограничения, однако не объяснила, почему они сохраняются уже несколько дней подряд.

В SpaceX пояснили последнее ограничение работы Starshield для Украины: что на этот раз

Пост Ника Шифрина в соцсети. Источник: Скриншот

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Почему это создает проблемы для ВСУ

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных сбоях в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Украинские военные в течение нескольких дней фиксировали ограничение скорости работы системы на уровне 161 км/ч (100 миль в час).

Глава государства подчеркнул, что военные проверили ситуацию и установили: это не случайные ошибки, а системное ограничение.

Из-за него украинским подразделениям сложнее перехватывать российские реактивные дроны. Средства поражения не всегда успевают догнать воздушные цели, что уже приводило к попаданиям. Зеленский предупредил, что это способствует увеличению числа жертв среди украинцев и позволяет России наносить более результативные удары.

В то же время временный поверенный Украины в США Денис Сеник сообщил, что из-за ограничений Starshield украинские военные могут сбивать российские реактивные беспилотники только после того, как те заходят на подконтрольную Украине территорию. То есть перехватывать их вблизи линии фронта сейчас не удается. По словам дипломата, это дает России дополнительные возможности для атак.

В качестве примера Сеник привел подразделения Bars, которые используют Starshield для перехвата российских реактивных "Шахедов". Он уточнил, что проблема не единичная – ограничения носят массовый характер.

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