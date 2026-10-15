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В Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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В Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины
Сенатор Тиллис инициирует расследование действий Хегсета и его команды. Источник: Getty Images

В Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хэгсета в связи с проблемами в системах спутниковой связи Starlink. В частности , речь идет об ограничениях системы Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

Об этом 15 октября в соцсети X заявил сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис. По его словам, Конгресс и американский народ должны получить отчет о расследовании.

Что заявил Тиллис

Том Тиллис заявил, что инициирует начало расследования в отношении главы Пентагона Пита Хэгсета и всей его команды.

Политик подчеркнул, что не ожидает от министра обороны США прозрачности, поэтому намерен вместе с коллегами добиться официального расследования со стороны генерального инспектора Пентагона.

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"Я не ожидаю, что министр обороны Хэгсет проявит прозрачность в этом вопросе, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с требованием начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", – заявил Тиллис.

В Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для Украины

Скриншот

Тиллис связывает проблему с системами Starshield Пентагона

По словам сенатора, последние сообщения свидетельствуют, что проблема могла возникнуть не непосредственно в работе Starlink или компании SpaceX, а на уровне систем Starshield.

Именно Starshield является военной версией спутниковой системы, которую использует Пентагон. Накануне проблемы с ее работой привели к сбоям в работе украинских беспилотников.

Поэтому Тиллис требует проверить, что произошло внутри американского оборонного ведомства, кто принимал соответствующие решения и почему украинские военные не получили предупреждения об ограничениях.

Сознательное решение расчистить путь для российской атаки?

Тиллис отдельно подчеркнул последствия инцидента. По его словам, из-за ограничений Starlink под угрозой оказались украинские гражданские лица, а также американский дипломатический персонал.

По словам политика, расследование должно выяснить, возникла ли такая ситуация из-за ошибки или это было сознательным решением.

"В лучшем случае это была недопустимая ошибка или упущение, а в худшем – сознательное решение расчистить путь для российской атаки", – заявил сенатор.

Что произошло со Starshield в Украине

В ночь на 14 октября у украинских военных возникли проблемы с работой спутниковой связи из-за ограничения скорости работы терминалов Starlink, которые распространяются на "военный пакет" услуг StarShield.

Ограничения затруднили работу беспилотников, в частности ударных и дронов-перехватчиков, а также повлияли на фронтовую логистику.

По данным украинских военных, в некоторых случаях связь с дронами прерывалась на 10–20 секунд при движении со скоростью около 110–120 км/ч. Позже работу системы на высоких скоростях начали восстанавливать, однако обстоятельства введения ограничений остались предметом расследования.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink во время движения. Из-за ограничения скорости терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув возможные последствия ограничений для человеческих жизней. Украинская сторона рассчитывает на урегулирование ситуации и рассматривает этот вопрос как часть партнерских отношений с США.

Впоследствии бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновлена. В то же время в оборонном ведомстве Украины утверждают, что SpaceX продолжает ограничивать работу терминалов Starshield при движении со скоростью свыше 161 км/ч.

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