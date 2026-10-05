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В рамках компромисса с Венгрией в Раде зарегистрировали закон о школах для нацменьшинств: какие изменения он предусматривает

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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icon 1,8 т.
В рамках компромисса с Венгрией в Раде зарегистрировали закон о школах для нацменьшинств: какие изменения он предусматривает
Украина и Венгрия согласовали компромисс об образовательных правах нацменьшинств. Источник: eurofest.org.ua

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предлагающий ввести статус "школ национального меньшинства" в Украине. Он был разработан в связи с требованиями Венгрии, которая в настоящее время блокирует открытие двух следующих переговорных кластеров о нашем вступлении в Европейский Союз.

Информация о законопроекте № 16119 "об обеспечении прав на образование коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам)" опубликована на сайте парламента. 1 октября документ был получен ВРУ и передан на рассмотрение профильного Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Украина и Венгрия нашли компромиссное решение

Инициатива предусматривает, что "школами национального меньшинства" будут считаться только те учебные учреждения, где более 50% учеников получают образование на языке нацменьшинства.

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Народный депутат Сергей Бабак, председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, рассказал, что ранее венгерская сторона требовала значительно более низкого порога – предоставления статуса при наличии хотя бы одного соответствующего класса. Новой украинской переговорной группе удалось пересмотреть эту договоренность.

На своем Telegram-канале Бабак анонсировал, что Комитет рассмотрит законопроект в течение текущей недели (то есть до 11 октября). Уже со следующей недели народные депутаты планируют собраться на день раньше на заседании Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект за основу и в целом.

"После этого решение об открытии двух следующих переговорных кластеров должно быть принято уже на уровне Европейского Союза. Такие вопросы требуют согласия всех государств-членов ЕС, и именно позиция Венгрии до сих пор не позволяла двигаться дальше с их открытием", – пояснил парламентарий.

Вопрос об Украине будет включен в повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Главы дипломатических ведомств соберутся на следующей неделе.

"Мы договорились, что примем этот закон, после чего должны быть открыты два следующих переговорных кластера, а Венгрия, со своей стороны, не будет блокировать этот процесс, то есть снимает вето", – подытожил Бабак.

В рамках компромисса с Венгрией в Раде зарегистрировали закон о школах для нацменьшинств: какие изменения он предусматривает

Информация о законопроекте. Источник: Скриншот itd.rada.gov.ua

Как писал OBOZ.UA, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что новые кластеры могут быть открыты уже на следующей неделе в ходе межправительственной конференции. В настоящее время европейские чиновники внимательно следят за процедурами в Верховной Раде, в частности за принятием законопроекта об образовании.

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