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В Раде поддержали закон об образовании на языках национальных меньшинств: что он предусматривает

Иван ЧерленскийИван Черленский
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В Раде поддержали закон об образовании на языках национальных меньшинств: что он предусматривает
Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото. Источник: Getty Images

12 октября Верховная Рада Украины приняла закон об образовательных правах национальных меньшинств. За соответствующую законодательную инициативу № 16119 проголосовали 266 народных депутатов.

Об этом сообщает "Укринформ". Закон предусматривает изменения в законодательстве об образовании на языках коренных народов Украины и национальных меньшинств (сообществ).

Отмечается, что принятие документа должно помочь разблокировать два переговорных кластера в процессе вступления Украины в ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 7 октября Венгрия дала согласие на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз. На уровне COREPER венгерская сторона согласовала переговорные позиции по кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

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Это решение позволило перейти к следующему этапу процедуры открытия кластеров, утверждение которых ранее блокировал Будапешт.

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