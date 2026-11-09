В Раде поддержали создание Космических сил в составе ВСУ: что предусматривает законопроект

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13255, предусматривающий создание Космических сил в составе Вооруженных сил Украины. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

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Инициатива должна усилить оборонные возможности государства благодаря использованию космических технологий. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.

Законопроект направлен на развитие национального космического потенциала для нужд сектора безопасности и обороны. Одним из ключевых направлений определено создание собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет противника.

Речь идет также о разработке средств противодействия таким атакам. Это должно расширить возможности Украины по своевременному выявлению ракетных угроз и реагированию на них.

Отдельное внимание в документе уделено формированию национальной системы защищенной спутниковой связи. Она должна обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны и повысить устойчивость коммуникаций в условиях войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина испытала системы перехвата целей в околокосмическом пространстве и рассматривает возможность их серийного производства. Разработки должны усилить защиту от новых российских угроз, в частности баллистических ракет "Орешник", которые выходят за пределы атмосферы перед поражением цели.