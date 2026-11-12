У Путина сделали неожиданное заявление о присутствии представителя НАТО на переговорах в Абу-Даби

В российском внешнеполитическом ведомстве положительно оценили участие американского генерала НАТО в переговорах в Абу-Даби по вопросу завершения войны в Украине. Там заявили, что его присутствие повысило профессиональный уровень обсуждения вопросов европейской безопасности.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщают российские СМИ. Он также отметил активность Соединенных Штатов в поиске путей урегулирования войны.

Что сказали в России о переговорах в Абу-Даби

По словам Рябкова, нельзя отрицать, что США демонстрируют динамику и прилагают усилия для поиска решений по войне в Украине. В то же время российский дипломат отдельно отметил присутствие на переговорах Алексуса Гринкевича, который занимает должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Он заявил, что участие представителя Альянса сделало обсуждение вопросов безопасности в Европе более профессиональным.

Что известно о переговорах по завершению войны в Украине

Напомним, 10 и 11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры с участием представителей Украины, США и России. Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, а российскую – помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

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К обсуждениям также присоединились представители европейских государств, Еврокомиссии и НАТО. В частности, в переговорах участвовал и упомянутый генерал Алексус Гринкевич, привлеченный к обсуждению механизмов мониторинга прекращения огня.

Среди ключевых тем встречи были гарантии безопасности для Украины, прекращение боевых действий и шаги по завершению войны.

Главные истории дня

Также во время переговоров Украина и Россия обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500". Президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был среди тем переговорного процесса.

Как писал OBOZ.UA, 12 ноября специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Американская делегация планировала обсудить с ним итоги переговоров в Абу-Даби и дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине. После встречи в Москве Уиткофф и Кушнер должны были отправиться в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.