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В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,5 т.
В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно
Посол Польши в Китае Якуб Кумох и посол Польши в Румынии Павел Солох. Источник: Коллаж OBOZ.UA/X/Jakub Kumoch/X/Paweł Soloch

В Польше на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала об отставке объявили два польских посла – в Китае и Румынии. Дипломаты объяснили свои решения событиями внутри страны.

О своих решениях посол Польши в Китае Якуб Кумох и посол в Румынии Павел Солох сообщили в социальной сети Х. Их заявления прозвучали на фоне ситуации вокруг Конституционного трибунала, которая стала предметом политического противостояния в стране.

Почему послы решили подать в отставку

Павел Солох, который ранее возглавлял Бюро национальной безопасности Польши при президентстве Анджея Дуды, заявил, что больше не видит возможности продолжать дипломатическую службу из-за попытки, как он утверждает, незаконного захвата Конституционного трибунала.

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"В связи с попыткой незаконного захвата Конституционного трибунала я не вижу возможности продолжать исполнять обязанности посла Республики Польша в Румынии", – написал он в социальной сети X.

В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно

Пост Павела Солоха в X. Источник: Скриншот

По словам дипломата, о своем решении он сообщил президенту Польши Каролю Навроцкому и министру иностранных дел Радославу Сикорскому.

Также об отставке объявил Якуб Кумох – посол Польши в Китае, который ранее возглавлял Бюро международной политики в канцелярии президента Польши. Он также заявил о невозможности продолжать дипломатическую службу из-за событий в стране.

"В связи с событиями в стране я пришел к выводу, что больше не могу продолжать исполнять обязанности посла Республики Польша. С сегодняшнего дня я подал заявление об отставке и просьбу об отзыве", – сообщил Кумох в X.

В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно

Пост Якуба Кумоха в X. Источник: Скриншот

Что происходит вокруг Конституционного трибунала

30 октября в Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала в Варшаве. Оппозиционная партия "Право и справедливость" обвинила правительство в попытке захватить судебное учреждение и нарушить конституционный порядок. Представители правящего большинства отвергли эти обвинения, заявив, что речь идет о восстановлении законности и нормальной работы суда.

Вечером у здания трибунала собрались сторонники правых политических сил. Среди выступавших перед демонстрантами были лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, а также политики Кшиштоф Босак и Славомир Менцен.

В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно

Правоохранители прибыли после обращения судьи. Источник: rmf24.pl

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал зарубежный визит и вернулся в страну. Ночью он прибыл к зданию Конституционного трибунала, где возник конфликт вокруг доступа в учреждение и полномочий его руководства.

Навроцкий обвинил правительство во вмешательстве в работу конституционного органа и объявил о срочных консультациях с представителями парламентских политических сил. По его словам, целью этих консультаций должно было стать восстановление конституционного порядка.

В то же время полиция Варшавы заявила, что прибыла к зданию после обращений генерального прокурора и представителей Конституционного трибунала для обеспечения безопасности. Правоохранители подчеркнули, что не находились внутри учреждения, а охраняли прилегающую территорию. Также полиция сообщила о задержании трех протестующих, проникших на территорию суда.

В Польше на фоне протестов у Конституционного суда подали в отставку послы в Китае и Румынии: что известно

Правоохранители прибыли после обращения судьи. Источник: rmf24.pl

Как писал OBOZ.UA, в Польше отстранили от должностей председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханского. Они обвинили правительство в "государственном перевороте".

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